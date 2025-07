Lubenica je veliko več kot le poletna osvežitev, poglejte, kakšne zdravstvene koristi prinaša

Poletja si skoraj ne moremo predstavljati brez sladke, sočne lubenice. Ta priljubljeni sadež ni le osvežujoč in okusen, ampak tudi zdrav. Vsebuje malo kalorij, zato pa toliko več vode, kar 92 odstotkov je vsebuje, zato je odličen naravni način za ohranjanje hidracije, še posebno v vročih poletnih dneh. Poleg vode lubenica ponuja celo paleto vitaminov, mineralov in antioksidantov, ki ugodno vplivajo na naše zdravje. Denimo vitamin C, ki krepi imunski sistem in spodbuja tvorbo kolagena, ki je pomemben za zdravje kože; vitamin A, ki prispeva k zdravju oči, kože in sluznic, vitamine skupine B, ki pomagajo pri presnovi energije in podpori živčnega sistema; kalij, ki je pomemben mineral za uravnavanje krvnega tlaka in delovanje srca, pa tudi likopen, močan antioksidant, ki lubenici daje rdečo barvo in ščiti telo pred prostimi radikali.

Z uživanjem lubenice v telo vnašamo tekočino.

Večinoma je iz vode, vsebuje vitamine in minerale. FOTO: Getty Images

Lubenica je zaradi visoke vsebnosti vode in elektrolitov odličen pripomoček za ohranjanje hidracije. Spodbuja delovanje ledvic in pospešuje izločanje odvečne vode ter toksinov. Varuje krvne žile, izboljšuje krvni obtok in pomaga pri zniževanju krvnega tlaka. Likopen pomaga zmanjševati tveganja za bolezni srca, saj zmanjšuje oksidativni stres in vnetja v žilah. Znan je kot ena najmočnejših naravnih snovi za boj proti oksidativnemu stresu. Raziskave ga povezujejo z nižjim tveganjem za raka prostate in dojk ter bolezni srca in ožilja. Raziskave kažejo, da citrulin v lubenici lahko izboljša vzdržljivost in zmanjša bolečine v mišicah po vadbi. Lubenični sok je super napitek za regeneracijo po fizičnih naporih, saj poleg tekočine telo preskrbi tudi z dragocenimi aminokislinami in minerali. Vitamina A in C ter karotenoidi prispevajo k zdravju oči, izboljšujejo nočni vid in ščitijo pred degeneracijo rumene pege, ki je pogost pojav pri starejših. Hkrati spodbujajo obnovo kože, izboljšujejo njeno elastičnost in jo varujejo pred poškodbami zaradi sonca.

Taka solata nas bo osvežila in odžejala. FOTO: Murziknata/Getty Images

Lubenica je sladka, a vseeno nizkokalorična; vsebuje vlaknine, ki podpirajo zdravo prebavo, preprečujejo zaprtje in prispevajo k občutku sitosti. Zato je idealna sladica za tiste, ki pazijo na telesno težo. Dodajamo jo v solate, dobro se ujame s slanimi živili, denimo mocarelo ali feto, slastna je v kombinaciji z drugim sadjem, dodajamo jo v smutije.

Pripomore k sproščanju in okrevanju po naporni telesni dejavnosti.

Omenimo še pečke, resda so nadležne, a jih ne mečemo stran, so bogat vir magnezija, fosforja, kalija in drugih mineralov, cenjene so v azijski tradicionalni medicini, in sicer za preprečevanje in blaženje težav z ledvicami.

Lubenica je veliko več kot le poletna osvežitev, je prava vitaminska bomba, ki nas hidrira, krepi imunski sistem, varuje srce in kožo ter pomaga pri regeneraciji telesa. Zato si brez slabe vesti privoščite sočno rezino lubenice – telo vam bo hvaležno.