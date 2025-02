Ljubezen koristi srcu

Obstajajo dokazi, da so srečni odnosi zdravi za srce, ena od teorij je, da ljubeči odnosi povišajo raven oksitocina in znižajo raven stresnih hormonov, kot je kortizol, kar lahko izboljša krvni tlak in splošno zdravje srca. Oksitocin, znan kot hormon ljubezni, se sprošča v možganih ob fizičnem stiku, kot so objemi, poljubi, seks in crkljanje z ljubljeno osebo. Spodbuja povezanost in občutek zaupanja, hkrati pa zmanjšuje stres, kar je dobro za srce.

Študija iz leta 2019 kaže, da lahko oksitocin zavre kopičenje maščobe in holesterola v arterijah, kar lahko upočasni razvoj bolezni koronarnih arterij.

Hišni ljubljenček lahko pripomore k boljšemu zdravju. FOTO: Jevtic/Getty Images

Moški, ki niso bili nikoli poročeni

Poročeni srčni bolniki naj bi imeli manj verjetnosti za infarkt, a ne le to, poročeni na splošno živijo dlje, ta pojav imenujejo tudi učinek zakonske zveze. Študija iz leta 2017 je pokazala, da je stopnja umrljivosti zaradi bolezni srca in ožilja pri neporočenih ljudeh 45 odstotkov višja kot pri poročenih. Raziskovalci menijo, da to povezavo poleg pozitivnih učinkov druženja pojasnjuje dejstvo, da partner ljudi opomni, naj vzamejo zdravila in sledijo zdravim navadam. Čeprav je zakonska zveza povezana z nižjim tveganjem za bolezni srca pri obeh spolih, je učinek močnejši pri moških. Po nekaterih podatkih so poročeni moški na splošno bolj zdravi kot samski, ločeni ali ovdoveli, pri katerih je verjetnost smrti zaradi bolezni srca trikrat večja kot pri poročenih.

Študija Ameriškega kolidža za kardiologijo iz leta 2023 je pokazala, da je pri moških, ki niso bili nikoli poročeni, več kot dvakrat višja verjetnost, da bodo umrli zaradi srčnega popuščanja v petih letih po diagnozi v primerjavi s poročenimi. Neka druga študija je pokazala, da je tveganje za smrt zaradi bolezni srca največje med moškimi, ki se niso nikoli poročili, in ženskami, ki so se ločile.

Seveda ni le romantična ljubezen tista, ki izboljšuje zdravje srca, tudi družina in močne prijateljske vezi koristijo zdravju. Celo hišni ljubljenček lahko koristi zdravju srca, saj je človek tako aktivnejši in družabnejši, oboje pa pozitivno vpliva na srce.