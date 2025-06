Le utrujene noge ali kronično vensko popuščanje? Kako ju razlikovati

Hoja v naravi, zlasti po hribovitem terenu, močno obremeni mišice nog. Med vzponom in spustom mišice intenzivneje delujejo, kar je sicer dobro za srce in ožilje, a lahko privede do začasne utrujenosti.

Med glavnimi vzroki za občutek težkih ali bolečih nog so mikropoškodbe v mišičnem tkivu, dehidracija, izguba elektrolitov, neprimerna obutev, prehiter tempo hoje ter daljši spusti, pri katerih se mišice pod obremenitvijo podaljšujejo.

V takih primerih pomagajo počitek, raztezanje, uživanje tekočine z elektroliti, ustrezna prehrana in nošenje kakovostnih pohodnih čevljev.

Če uporabljamo pohodne palice, bomo zmanjšali obremenitev kolen in meč. Če gre za večdnevne ture, lahko noge razbremenimo z rednim dvigovanjem in uporabo kompresijskih nogavic.

Utrujenost nog lahko kaže na bolezen

Če pa se občutek težkih, bolečih in napetih nog pojavlja redno – tudi v mirovanju – in ga spremljajo otekanje okrog gležnjev, krči (zlasti ponoči), metličaste vene ali razširjene površinske vene ter pekoče bolečine in občutek nemirnih nog, gre lahko za kronično vensko popuščanje.

To je motnja, pri kateri za­klopke v venah ne delujejo več pravilno. Namesto da bi kri potovala proti srcu, začne zastajati v spodnjih okončinah. To vodi v razširjene vene (krčne žile), vnetje žilne stene in v hujših primerih do nastanka golenskih razjed (ulkusov).

Kronično vensko popuščanje je pogosta težava, zlasti pri ljudeh, ki veliko časa preživijo stoje. Vzrok je pogosto genetski, prispevajo pa tudi sedeč življenjski slog, čezmerna telesna teža in staranje. Prvi znaki se pojavijo postopoma, zato jih mnogi dolgo ne opazijo.

FOTO: Andreypopov/Gettyimages

V zgodnjih fazah bolezni lahko z ustreznim življenjskim slogom omilimo simptome in upočasnimo na­predovanje. Redna hoja, kompresijske nogavice, izogibanje dolgotrajnemu sedenju ali stanju ter dvigovanje nog so ukrepi, ki dokazano pomagajo. A če težave vztrajajo ali se stopnjujejo, je nujen obisk zdravnika.

Zdravstvena obravnava omogoča ustrezno diagnozo in pravočasno zdravljenje, ki lahko prepreči zaplete in izboljša kakovost življenja.

Poskrbimo za svoje noge

Po podatkih evropskih raziskav ima znake kroničnega venskega popuščanja skoraj vsak peti odrasli, pri starejši populaciji pa je ta delež še precej višji.

Kljub razširjenosti bolezni mnogi težav ne prepoznajo kot zdravstveni problem, saj se znaki razvijajo postopoma in jih pogosto pripišemo utrujenosti, staranju ali pomanjkanju gibanja. Prav zato je pomembno, da razlikujemo med prehodno utrujenostjo po telesnem naporu in simptomi, ki se pojavljajo vztrajno ali brez očitnega vzroka.

FOTO: Megaflopp/Gettyimages

V zgodnji fazi lahko bolezen obvladamo z ukrepi, ki so dostopni vsakomur, a če težave ne minejo, je nujna pravočasna zdravstvena obravnava.