Lažna podoba razočara: spletne zmenkarije niso sama sreča

Skoraj 80 odstotkov uporabnikov spletnih platform za zmenke trdi, da gre za mukotrpno prebijanje od enega ponudnika do drugega, ki se večinoma izkažejo za neiskrene ali vsaj ne tako privlačne, kot so se zdeli.

Na svojem spletnem profilu se vsak poskuša predstaviti za čim lepšega in boljšega, a neresnična podoba se izkaže kot slaba naložba, če vprašate njihove potencialne partnerje, ki so vsakič znova razočarani. Najbolj boleča je izguba energije, ki jo vlagajo v spoznavanje nekoga, za katerega se izkaže, da nima enakih romantičnih ciljev, pa naj gre za kratko druženje ali resen odnos.

Nekatere ankete kažejo, da je tretjino ljudi strah priznati, kakšni so v resnici, zato težko govorijo o svojih namenih, tretjina jih meni, da ljudje raje govorijo in pokažejo tisto, kar si želijo, ne pravega jaza. Nekatere platforme za zmenke so se zaradi tega že odločile za uvajanje novosti pri izbiri potencialnega partnerja.