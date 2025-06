Lahke ženske moške privlačijo in obenem odbijajo: prosjačenje za seks nikakor ni seksi

Moški znajo zamižati na obe očesi, ko si želijo spolnega odnosa, a jih nekatere okoliščine vendarle odbijajo, če trajajo predolgo ali so preveč intenzivne. Moško potrpljenje ni brezmejno!

Slaba higiena

Tudi moški opazijo celulit in poraščenost intimnih predelov pri ženski, a jih to ne ovira, ko si te ženske želijo. Niso tako obsedeni s popolnostjo in videzom, zagotovo pa hitro opazijo žensko samozavest ali pa negotovost. Gre za energijo, ki jo ženska izžareva, bolj kot povešena koža pa jih moti slaba higiena, naj gre za intimne predele, zadah, neurejene nohte ... Tudi če je moški še tako zanemarjen, bo slabo higieno vedno opazil pri izbranki.

Zavrtost

So ženske, ki brez težav seksajo kadar koli in kjer koli ter so pripravljene na nove poteze in raziskovanje, ni jih ne sram ne strah. Takšne pogosto obveljajo za lahke, moške pa po eni strani privlačijo, po drugi pa jih odbijajo – čeprav si v resnici želijo le, da bi se izbranka brez zadržkov predajala skupni intimi. Zavrtost v postelji je mogoče preseči in moški lahko ženski najbolje pomaga, a če ni premikov, se bo počutil zavrnjenega.

Dolgčas

Rutina je nekaj, kar se slej ko prej prikrade v zakon ali dolgoletno partnerstvo, in večina ljudi jo delno sprejme, delno pa si še naprej prizadevajo, da bi se vsaj tu in tam spet zaiskrilo. Moški imajo še vedno raje rutino kot popolno odsotnost seksa, vsekakor pa si želijo nekoga, s komer bodo to rutino lahko razbijali, pa naj gre za nove položaje, seks v troje, novo spodnje perilo itn. Vsak par ima svoja pravila igre, že sama pripravljenost, da ženska ne klecne pred monotonostjo, daje moškemu vedeti, da je zaželen.

Prosjačenje

Prosjačenje za spolni odnos ali čustveno izsiljevanje nikakor ni seksi. Če je to edini način, da moški dobi svoj delež intime, se bo morda sprijaznil s tem, a globoko v sebi bo kljub temu ponižan. Ali bo to pokazal ali ne, je stvar posameznika, zagotovo pa se ne bo postavljal s partnerskim življenjem, če mora doma prositi za pozornost. Morda si bo uteho celo poiskal drugje.