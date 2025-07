Kurkuma in ribje olje: pomoč pri kroničnem vnetju

Vnetje je naravni odziv telesa na poškodbe ali prisotnost tujih organizmov, kot so bakterije in virusi. Je ključen proces, ki telesu omogoča, da se pozdravi. Lahko pa povzroči tudi škodo, če se pojavi brez prisotnosti poškodbe ali okužbe ali če traja predolgo.

Akutno vnetje je hitro in kratkotrajno. Pojavi se nenadoma kot odziv na poškodbo ali okužbo, pri čemer telo pošlje vnetne celice na mesto poškodbe, da ujamejo klice ali toksine in začnejo proces zdravljenja.

Pri revmatoidnem artritisu vnetne celice napadajo tkiva sklepov. FOTO: Jacob Wackerhausen/Getty Images

Znaki akutnega vnetja vključujejo bolečino, oteklino in spremembo barve prizadetega območja. Na primer, bakterijske okužbe, kot je streptokokno vnetje žrela, in virusne okužbe, kot je gripa, lahko povzročijo akutno vnetje. Akutno vnetje običajno traja nekaj ur do nekaj dni, odvisno od stanja.

Traja lahko mesece ali celo leta

Po drugi strani pa je kronično vnetje dolgotrajno in lahko traja mesece ali celo leta. Pojavi se, ko telo še naprej pošilja vnetne celice, tudi ko ni več nevarnosti. Na primer pri revmatoidnem artritisu vnetne celice napadajo tkiva sklepov, kar vodi do ponavljajočega se vnetja in resne poškodbe sklepov. Kronično vnetje lahko povzroči tudi škodo v zdravih tkivih in je povezano z vrsto kroničnih bolezni, kot so srčno-žilne bolezni, diabetes in rak.

Znaki kroničnega vnetja so manj očitni kot pri akutnem vnetju in vključujejo dolgotrajno bolečino, utrujenost in splošno slabo počutje. Okužbe, kot so tiste, ki jih povzročajo Mycobacterium tuberculosis, protozoji in glive, lahko povzročijo kronično vnetje, če patogeni dlje ostanejo v telesu. Avtoimunske bolezni, kot sta revmatoidni artritis in sistemski lupus eritematozus, nastanejo, ko imunski sistem napačno prepozna zdrava tkiva kot tujke in jih napada. Izpostavljenost toksinom, kot je vdihavanje silicijevega prahu, lahko prav tako sproži dolgotrajno vnetje.

Za obvladovanje vnetja se pogosto uporabljajo zdravila, kot so kortikosteroidi, nesteroidna protivnetna zdravila (NSAID) in statini.

Dejavniki tveganja

Dejavniki tveganja za kronično vnetje vključujejo starost, debelost, prehrano, kajenje in stres. S staranjem se povečuje raven vnetnih molekul v telesu, kar lahko prispeva k razvoju kroničnih bolezni. Debelost je povezana s povečano proizvodnjo provnetnih citokinov, kar povečuje tveganje za vnetje. Prehrana, bogata z nasičenimi maščobami in sladkorji, spodbuja vnetje, medtem ko kajenje zmanjšuje proizvodnjo protivnetnih molekul. Stres in pomanjkanje spanja lahko prav tako povečata raven vnetnih citokinov.

Kriva je lahko debelost. FOTO: Antonio_diaz/Getty Images

Zdravljenje kroničnega vnetja vključuje spremembe življenjskega sloga, prehrano in zdravila. Spremembe življenjskega sloga, kot so redna telesna dejavnost, izguba teže in prenehanje kajenja, lahko zmanjšajo vnetje. Prehrana, bogata z antioksidanti in protivnetnimi snovmi, kot so maščobne kisline omega-3, lahko prav tako pomaga. Za obvladovanje vnetja se pogosto uporabljajo zdravila, kot so kortikosteroidi, nesteroidna protivnetna zdravila (NSAID) in statini.

Prehranska dopolnila in naravna sredstva so lahko koristna pri zmanjševanju vnetja. Kurkuma vsebuje kurkumin, ki ima močne protivnetne lastnosti. Ribje olje je bogato z maščobnimi kislinami omega-3, ki zmanjšujejo vnetje. Zeleni čaj vsebuje polifenole, ki delujejo kot antioksidanti in protivnetna sredstva.