Kuhinja je tudi oder za bližino in romantiko

Kuhinja ni le prostor za pripravo hrane, ampak tudi oder za bližino in romantiko. Raziskave kažejo, da lahko skupna priprava hrane postane pomembna vez, tako kot skupna postelja.

Privlačnost

Po anketi v ZDA kar 75 odstotkov ljudi meni, da je partner privlačnejši, če zna kuhati. Gre za znanje, ki presega samo pripravo hrane in se pogosto razume kot znak skrbi ter pozornosti.

Povezanost

Večina vprašanih pravi, da skupno kuhanje utrjuje partnersko povezanost. V kuhinji si pari delijo naloge in se povezujejo skozi pogovor ter drobne geste, sodelovanje pa privede do eksplozije okusov in strasti.

Intimnost

Presenetljivo je, da nekateri skupno kuhanje doživljajo celo kot bolj intimno dejanje kot seks. Medtem ko je spalnica prostor strasti, kuhinja prinaša bližino skozi vsakdanje rituale – od rezanja zelenjave do poljuba, ko vre voda.