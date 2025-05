Kronična bolezen dihalnih poti: ima jo tudi David Beckham

Zaradi ene najpogostejših kroničnih nenalezljivih bolezni je prizadetih več kot 260 milijonov ljudi in vsako leto vzame več kot 450 tisoč življenj po vsem svetu.

Kar 90 odstotkov smrti zaradi astme je v državah z nizkimi in srednjimi dohodki, kjer primanjkuje zlasti inhalatorjev, ki vsebujejo kortikosteroide, zato letos GINA poudarja, da je treba inhalacijska zdravila omogočiti vsem bolnikom z astmo.

FOTO: Stephane Bureau Du Colombier/Gettyimages

Astma je kronična vnet­na bolezen dihalnih poti. Pojavi se lahko v katerem koli obdobju življen­ja, pogostejša je pri otrocih. Simptomi se lahko razlikujejo od posameznika do posameznika, značilni so vztrajen kašelj, zlasti ponoči ali zgodaj zjutraj, oteženo dihanje, včasih tudi v mirovanju, občutek piskanja in stiskanja v prsnem košu.

Natančen vzrok za njen nastanek ni znan, sprožilci so lahko tudi prah, telesni napor, virusne okužbe dihal, cigaretni dim, alergeni ...

Dobro urejena astma ni omejitev

»Astma je sicer neozdravljiva, a jo lahko uspešno zdravimo in nadzorujemo, da lahko bolnik kljub bolezni živi čim bolj normalno in kakovost­no.«

Tako so v sporočilu ob lanskem svetovnem dnevu astme zapisali na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik, ki je vodilna ustanova v Sloveniji za zdravljenje in raziskovanje astme ter izobraževanje o njej.

»Ob rednem in pravilnem jemanju predpisane terapije ima pacient normalno kakovost življenja in se lahko ukvarja z vsemi stvarmi, ki ga veselijo.

Tudi nekateri profesio­nalni šport­niki imajo astmo, kot denimo David Beckham, saj dobro urejena astma ni nobena omejitev za šport, rekreacijo in potovanja,« je povedal doc. dr. Peter Kopač, dr. med., s Klinike Golnik.

FOTO: Wavebreakmedia/Gettyimages

Posledice

Nezdravljena astma, poudarjajo na Kliniki Golnik, lahko vodi v preoblikovanje dihalnih poti, trajno okvaro pljuč, v najhujših primerih celo v smrt. Zato je pomembno, da jo bolniki z upoštevanjem navodil zdravnikov in rednim jemanjem predpisanih zdravil uspešno obvladujejo ter tako zmanjšujejo tveganje za resne zaplete.

A po nekaterih ocenah več kot polovica astmatikov nima dovolj dobrega nadzora nad svojo boleznijo. Peter Kopač je pojasnil: »O problematični astmi govorimo, ko dobivajo bolniki velike odmerke inhalacijske terapije, a so pri njih kljub temu pogosta poslabšanja. Največkrat je razlog za to slaba tehnika ali neredno jemanje inhalacijskih zdravil.«

FOTO: Antonioguillem/Gettyimages

Šola astme

Diplomirana medicinska sestra Maja Zrnić​ na Kliniki Golnik vodi šolo astme.

O izobraževanju bolnikov je povedala, da gre za k pacientu osredotočeno obravnavo, pri kateri medicinske sestre poučijo in opolnomočijo paciente za učinkovito obvladovanje astme ter prevzem nadzora nad lastnim zdravstvenim stanjem. Poudarila je: »Naš cilj je, da ima pacient astmo pod nadzorom, in ne obratno.«