Kri v urinu je znak za alarm

Rak mehurja se v registru raka uvršča dokaj visoko, med prvih deset najpogostejših. Pri moških je pogostejši kot pri ženskah – kar dve tretjini jih je med bolniki. Najpogosteje se pojavlja po 60. letu starosti, z vrhom pojavnosti med 70. in 80. letom. Devetdeset odstotkov primerov se pojavi po 55. letu, smo izvedeli na srečanju, namenjenem širjenju zavedanja o tem dokaj pogostem raku. A mladost vseeno ni zagotovilo, da raka mehurja ne bomo dobili. »Prejšnji teden sem raka sečnega mehurja diagnosticiral 40-letniku,« je povedal urolog doc. dr. Simon Hawlina s Kliničnega oddelka za urologijo UKC Ljubljana.

Doc. dr. Hawlina svetuje, da ob domnevnem uroinfektu za vsak primer opravimo ultrazvok. FOTO: Anže Krže

Znak za alarm je vsekakor kri v urinu. Ta je po besedah doc. dr. Hawline vedno nekaj nenormalnega, kar je treba natančno pregledati. »Ker so simptomi raka sečnega mehurja podobni vnetju urotrakta, osebni zdravniki marsikdaj spregledajo to bolezen in bolnika pošljejo k urologu šele nekaj mesecev po nastanku simptomov. A kri v urinu nemudoma zahteva zdravniški pregled, prav tako dolgotrajnejše težave pri uriniranju, kot sta pekoče in boleče uriniranje,« je opozoril.

Če obstaja sum za raka na mehurju, se najprej obrnemo na osebnega zdravnika. Ta bo na podlagi ultrazvoka lahko prepoznal morebitno hudo bolezen, zato je smiselno, da naredimo ultrazvok tudi, kadar naj bi šlo zgolj za uroinfekt. Osebni zdravnik nato pošlje bolnika k urologu, kjer opravijo še cistoskopijo oziroma endoskopski pregled mehurja. Po opravljeni diagnostiki bolnika uvrstijo v čakalno vrsto za poseg transuretralna resekcija raka v mehurju, pri kateri tkivo, sumljivo za rak sečnega mehurja, izrežejo. »Trenutno je čakalna doba za ta poseg tri mesece,« je povedal dr. Hawlina. Po posegu zdravniki pridobijo pomembne informacije o malignosti in globini invazije raka sečnega mehurja. Če je površinski, ga zdravijo urologi, če je bolezen napredovala, raste globlje v steno ali je razširjena, bolnika povabijo na onkološki inštitut.

Smrtonosna razvada Kajenje neposredno vpliva na nastanek raka mehurja. »Več kot polovica rakov sečnega mehurja je posledica kajenja,« poudarja internistični onkolog izr. prof. dr. Boštjan Šeruga.

»Pri zgodnjem raku sečnika, ko je ta omejen, lahko bolniku ponudimo perioperativno sistemsko zdravljenje z zdravili. Kemoterapijo apliciramo v žilo, kar poleg zmanjšanja primarnega tumorja deluje sistemsko, torej uniči tudi rakave celice, ki potujejo po telesu,« je pojasnil internistični onkolog izr. prof. dr. Boštjan Šeruga, vodja tima za sistemsko zdravljenje genitourinarnih rakov na Sektorju internistične onkologije Onkološkega inštituta Ljubljana. Dodal je, da lahko tudi pri napredovalem raku mehurja s sodobnimi načini zdravljenja, ki se na tem področju res hitro izboljšujejo, bolnika dobro zazdravijo in lahko še nekaj časa živi s to boleznijo. Mnogi obolel morajo po raku živeti s t. i. stomo, vrečko, ki nadomesti mehur. Kot je povedala Majda Popović iz Domžal, ki se je pri 59 letih soočila z diagnozo, je mogoče tudi s stomo živeti kakovostno, se kopati v morju in kolesariti.