Ta šport ima lahko zelo pozitivne učinke na naše zdravje

Badminton je priljubljen šport, ki ga lahko igrajo ljudje vseh starosti in ravni telesne pripravljenosti. Ne zagotavlja le, da ostajamo aktivni in porabljamo kalorije, ampak je tudi odličen način za izboljšanje splošnega zdravja in dobrega počutja.

Redno igranje badmintona je povezano s številnimi koristmi, od srčno-žilnega zdravja do večje gostote kosti. Potrebujemo le loparje in žogice pa seveda superge, s prihodom lepega vremena ga lahko igramo zunaj, če le ne piha preveč. Poglejmo razloge, zakaj čim pogosteje igrati badminton.

Nenehno skakanje in tekanje uničuje odvečne maščobe.

Pospešili bomo srčni utrip, gradili vzdržljivost, izboljšali pretok krvi. Neka raziskava je pokazala, da z igranjem badmintona izboljšamo vnos kisika in povečamo učinkovitost srčno-žilnega sistema, torej krepimo zdravje srca. Da bi bilo res zdravo, moramo skrbeti za čim nižjo raven slabega holesterola in čim višjo dobrega: slednjega pa dvignemo z igranjem badmintona. In obenem znižamo tveganje za smrt, tudi zaradi bolezni srca, za 27 odstotkov.

Poleg tega lahko izboljšamo kognitivne sposobnosti, izvršilno funkcijo: posamezniki, ki redno igrajo badminton, se bolje odrežejo pri odločanju, pozornosti in delovnem spominu, so pokazali izsledki raziskav.

Adijo, maščobe

Ko igramo badminton, skačemo in hitro menjamo smer, aktiviramo celo telo. Te vrste gibov krepijo kosti, torej lahko s to dejavnostjo pomagamo krepiti gostoto kosti in preprečevati osteoporozo. Neka raziskava je pokazala, da imajo tisti, ki redno igrajo badminton, večjo gostoto kosti v stegnih, nadlakti, ledveni hrbtenici. Poleg tega izboljšujemo ravnotežje, koordinacijo in agilnost, vse to nam olajša izvajanje gibov, ki so del vsakdanjega življenja in je pomoč pri preprečevanju padcev (zlasti v starosti) in izboljšanju drže. Nenehno skakanje in tekanje se kajpak pozna tudi na teži, badminton je super uničevalec odvečnih maščob. Torej pripomore k boljšemu videzu in počutju.

Potrebujemo le loparje in žogico, superge in motivacijo. FOTO: Manusapon Kasosod/Getty Images

Redna vadba je pomemben preventivni dejavnik nastanka kroničnih bolezni, kot je sladkorna. 150 minut telesne dejavnosti na teden lahko prepreči ali odloži nastanek sladkorne bolezni tipa 2 pri ogroženih posameznikih.

Vsaka telesna aktivnost je naravno sredstvo za lajšanje stresa, tudi badminton. Sprosti nas, spodbuja sproščanje endorfinov, naravnih kemikalij v telesu, ki ustvarjajo dobro razpoloženje in lajšajo stres ter tesnobo. Ker se osredotočamo na igro, odmislimo vse, kar nas skrbi, spravlja v stres. Obenem smo v družbi, socialna interakcija pa prav tako prispeva k dobremu počutju.