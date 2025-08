Koža poleti trpi – sledi pustijo sonce, klor in komarji

Le kdo ne mara poletja, sploh zadnje dni je z zmernimi temperaturami nadvse prijetno! Po vročinskem valu so nas zajele nekoliko nižje temperature, ki pa so se zdaj povzdignile do sprejemljive vrednosti, vse te spremembe pa vseskozi spremlja tudi naša koža. Od obilice sončnih žarkov in klimatiziranih prostorov pa do skorajšnjega mraza, nihajoče vlažnosti, občasno pa še slane ali klorirane kopeli ... Da ne govorimo o žužkih vseh vrst, ki se na nas napasejo skoraj vedno, ko jim to ustreza. Koža se odziva na vse te spremembe, tisti, ki se spopadajo s težavami, kot so denimo akne in alergije, skozi vse leto, pa imajo v teh mesecih še več dela. Kako lahko svojemu največjemu organu pomagamo prebroditi to zahtevno obdobje?

Čista koža

Poleti se pogosteje in obilneje znojimo, za povrhu pa vsak dan, če se držimo priporočil, večkrat nanesemo kremo z zaščitnim faktorjem. Koža torej zahteva pogostejšo nego, pri tem pa uporabljamo sredstva z ustreznim pH in brez sulfatov, alkohola, dišav in drugih škodljivih dodatkov. Enkrat na teden ji privoščimo piling, s katerim odstranimo odmrle celice in tako preprečimo kopičenje bakterij ter vnetje. Redno uporabljamo vlažilno kremo, primerno za naš tip kože, pijemo veliko vode ter uživamo veliko sadja in zelenjave.

Enkrat na teden koži privoščimo piling.

Redno odstranjujemo odmrle celice in ostanke kozmetičnih sredstev. FOTO: Centralitalliance/Getty Images

Nujno faktor

Soncu se preprosto izogibajmo. Že tisti žarki, ki nas mimogrede ujamejo, lahko naredijo veliko škode, zato je vsako nastavljanje škodljivi svetlobi nesmiselno in nevarno. Preden se odpravimo na prosto, nujno nanesemo sredstvo z zaščitnim faktorjem in ga pozneje po potrebi dodamo, če je le mogoče, se zadržujemo v senci oziroma si to ustvarimo sami – s pokrivalom s širokimi krajci, lahkimi oblačili z dolgimi rokavi in senčnikom.

Vsako nastavljanje škodljivi svetlobi je nevarno.

Alojin gel jo ohladi in pomiri. FOTO: Inna Dodor/Getty Images

Za pomiritev

Kljub vsej skrbi in negi bo poletje nedvomno na naši koži pustilo pečat. Da bodo posledice različnih vplivov čim manjše, si zvečer vzamemo nekaj časa za razvajanje. Uporabimo sredstvo, ki kožo ohladi, pomiri in vlaži. Uporabimo lahko alojo oziroma gel, ki ga iztisnemo iz debelega lista: nekoliko sluzasta vsebina se hitro vpije, koža pa je po uporabi gladka in mehka. Poškodovano, razdraženo in tudi opečeno kožo bo potolažilo sredstvo z ognjičem, mnogi opevajo tudi olje šentjanževke ali pa eterično olje limonske trave, po katerem bomo tudi prijetno dišali.