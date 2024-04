Kako se negovati sami, kako se znajti med neštetimi sestavinami krem, tonikov in serumov ter katere izdelke izbrati v pomladnih in poletnih dneh, smo vprašali Asjo Putrle, dipl. kozm. (VS), mag. kozm. Ko se odločamo, da moramo negi obraza nekaj dodati, ali naj nas vodi leto našega rojstva oziroma desetletje, ki mu pripadamo? Torej pri dvajsetih uporabljamo določeno nego, pri tridesetih dodamo to, pri štiridesetih in petdesetih še kaj? Ali je vendar vsaka koža tako drugačna, da težko kar posplošimo? Pri izbiri ustrezne nege obraza glede na starost se pogo­sto zatečemo k osnovnim smernicam, v...