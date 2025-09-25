Kontracepcija rešuje življenja: 39.000 mater ne bi preživelo brez nje

Kontracepcija naj bo izbira za vse, ob svetovnem dnevu poziva stroka, ki poudarja, da zaščita pred neželeno nosečnostjo številne ženske obvaruje smrtonosnih posledic predvsem v državah, kjer je dostop do zdravstvenih storitev omejen.

V minulem letu je Sklad OZN za prebivalstvo (UNFPA) z zagotavljanjem podpore v obliki kontracepcije preprečil okoli 18 milijonov nezaželenih nosečnosti, 7,5 milijona tveganih splavov in 39 tisoč smrti med materami, kažejo podatki Združenih narodov, ki opozarjajo, da je vprašanje dostopnosti do zaščite še vedno pereče na ravneh posameznih držav. Vsakdo ima pravico do ozaveščenosti na področju spolnosti, dostopa do informacij in zaščite, obenem pa ima vsaka ženska pravico ustvariti si družino, ko si to želi (če si sploh), ne pa pod prisilo ali z osebo, s katero si ne želi načrtovati prihodnosti. Žal takšne pravice marsikje po svetu še vedno niso samoumevne, kar posameznice ogroža zdravstveno in čustveno, obenem pa jim krati pravico do izobrazbe in kariere.

Skrb za kontracepcijo je odgovornost obeh partnerjev.

Zanesljivih metod je veliko. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images

Samo kondom

Oblik kontracepcije je veliko, vsaka lahko najde najustreznejšo zase, poudarjajo ginekologi, ki ugotavljajo, da je dobrih šest desetletij od razvoja kontracepcijska tabletka najbolj priljubljena zaščita pred neželeno nosečnostjo. Pogosti so še maternični vložek in barierna kontracepcija, redkejša pa sterilizacija, ki je običajno metoda starejših, a še vedno plodnih in trdno odločenih, da si ne želijo več otrok. Mnoge žal še vedno zmotno mislijo, da sta zanesljiva metoda tudi prekinjeni spolni odnos in laktacijska amenoreja oziroma dojenje.

O učinkoviti zaščiti naj se dekle pogovori z ginekologom.

O učinkoviti in primerni zaščiti naj se dekle pogovori z ginekologom še pred prvim spolnim odnosom, pri tem pa ni odveč poudariti, da je le kondom tisti, ki zanesljivo varuje tudi pred spolno prenosljivimi boleznimi. Ne velja spregledati niti cepljenja proti HPV, ki tako pri fantih kot dekletih učinkovito prepreči najpogostejšo spolno prenosljivo okužbo, tj. s človeškimi papiloma virusi. Analize kažejo, da se mladi pri prvem spolnem odnosu po večini zaščitijo s kondomom, uporaba tega pozneje upade, poveča pa se uporaba hormonske kontracepcije.

Pogovor o zaščiti je temelj osrečujoče spolnosti in zdravega partnerskega odnosa. FOTO: Eyeem Mobile Gmbh/Getty Images

Ne pozabimo: skrb za kontracepcijo je odgovornost obeh partnerjev, pogovor o zaščiti pa je temelj osrečujoče spolnosti in zdravega partnerskega odnosa. Izsledki kažejo, da so slovenski mladostniki po večini še vedno slabo izobraženi o varni spolnosti, stroka pa to pripisuje pomanjkanju strokovno usposobljenega kadra in nezadostnega predmetnika, kjer pogrešajo predvsem zdravstveno vzgojo. Strokovnjaki poudarjajo, da so tudi starši pomemben vir informacij in seveda neprecenljiv zgled s svojim vedenjem. Stopnje mladostniških nosečnosti v Sloveniji so nizke, uvrščamo se med države z najnižjo stopnjo rodnosti med najstnicami v Evropi, upadla je tudi stopnja dovoljene splavnosti mladostnic.