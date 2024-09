Konjak: čudežni gomolj, ki topi kilograme, holesterol in sladkor

Konjak (Amorphophallus konjac) izvira iz Kitajske in je cenjen predvsem zaradi svojih posebnih gomoljev, ki se že tisočletja uporabljajo v zdravilne namene. Danes ga gojijo tudi na Japonskem, v Indoneziji in Vietnamu.

K nam je prišel pred nekaj leti kot čudežno živilo, ki pomaga shujšati, saj ne vsebuje skoraj nič kalorij, ima pa izredno lastnost, da podaljša občutek sitosti. To je zahvaljujoč predvsem dejstvu, da konjak nase veže ogromne količine vode (celo za 50-kratnik svoje teže) in ob tem poveča svojo prostornino.

Zdravilni učinki konjaka

Da je konjak tako učinkovita pomoč pri hujšanju, je potrdilo več študij, ki so pripravke iz tega gomolja primerjale tako s placebom kot z drugimi rastlinskimi dodatki za hujšanje.

Konjak se je na ljudeh, ki so se trudili shujšati, obnesel najbolje, so ugotovili znanstveniki, še najbolj pa so bili njegovi učinki očitni, ko so osebe poleg uživanja konjaka tudi omejile dnevni kalorični vnos. S konjakom je bilo to seveda bistveno lažje, saj so bile po njem bistveno bolj polne in site kot po zgolj navadni hrani.

Glavno vlogo pri tem so igrale vlaknine, ki jih gomolji konjaka vsebujejo res veliko. Te vlaknine, znane tudi pod imenom glukomannan, so topne v vodi in so tiste, ki nase vežejo ogromno tekočine ter tvorijo želatinasto snov.

Raziskave so pokazale, da je za hujšanje dovolj uživati po en gram glukomannana, trikrat na dan, od 15 minut do eno uro pred obroki. Če glukomannan pojemo po obroku, ne bo imel shujševalnega učinka, saj je pomembno, da z njim ustvarimo občutek polnosti v želodcu in posledično zaradi tega zaužijemo manj hrane.

Poleg tega so znanstveniki odkrili, da vlaknine konjaka tudi blagodejno vplivajo na prebavo, saj izboljšajo črevesno mikrobioto in delujejo kot prebiotiki, torej hrana za dobre bakterije v našem črevesju. Uživanje konjaka tudi spodbuja črevesno peristaltiko in pomaga odpravljati zaprtost.

A to še ni vse, znanstveniki so s študijami tudi dokazali, da konjak pozitivno vpliva na holesterol in sladkor. Uživanje prehranskih izdelkov te azijske rastline naj bi pomagalo znižati raven slabega holesterola in trigliceridov v krvi, kar zmanjšuje tveganje za bolezni srca in ožilja, prav tako pa naj bi uživanje konjaka upočasnilo absorpcijo sladkorjev iz hrane v kri, kar bi lahko pomagalo zlasti bolnikom s sladkorno boleznijo tipa 2.

Strokovnjaki ob tem svetujejo, da so diabetiki, ki se odločijo konjak dodati v svojo prehrano, še bolj dosledni pri merjenju krvnega sladkorja, saj lahko to živilo povzroči izredne padce glukoze, kar ob dodajanju inzulina lahko vodi v hipoglikemijo.

Je pa konjak dober tudi za zunanjo rabo, saj so znanstveniki s študijami dokazali, da ima blagodejne učinke na naš največji organ – kožo. Topična uporaba naj bi izboljšala njeno zdravje in videz ter pomagala odpraviti akne, zato ni nič čudnega, da so že dolgo časa priljubljene mehke čistilne gobice iz konjaka, s katerimi lahko zelo nežno masiramo in čistimo obraz.

Raziskave pa so tudi pokazale, da bi konjak lahko pospešil celjenje ran. Raziskovalci so namreč s študijo na miših odkrili, da se je tem po uživanju konjaka izboljšal imunski odziv kože.

Kako konjak vključimo v prehrano in opozorilo pred uživanjem

Svež gomolj konjaka boste pri nas zaman iskali, saj iz te rastline pridelujejo tri različne prehranske izdelke: moko, želatino in topne vlaknine glukomannan – te pa lahko najdete v trgovinah z zdravo prehrano. Poglejmo si razlike med njimi.

Konjakova moka je narejena iz zmletih posušenih gomoljev in je vsestransko uporabna, saj jo lahko dodajamo kruhu in pecivu, da postaneta bolj nasitna, ali pa jo zmešamo v smutije, pudinge, juhe in omake, da jih zgostimo. Iz konjakove moke izdelujejo tudi izredno nizkokalorične testenine, ki jih že pripravljene dobimo v trgovini, prepoznali jih boste po skoraj prozorni obliki in želatinasti teksturi.

Ko konjakovo moko procesirajo naprej, dobijo neke vrste želatino, ki ji pravijo konjakov žele. Ta je priljubljen predvsem na Japonskem, kjer žele narežejo na koščke in dodajo v juhe namesto rezancev, nekateri pa ga uporabljajo tudi za zgoščevanje jedi kot nadomestek živalske želatine.

Verjetno najbolj priljubljen prehranski izdelek iz konjaka na zahodu pa je glukomannan, ki ga pridobivajo, ko konjakov žele prečistijo do točke, da dobijo samo še vodotopne vlaknine, ki slovijo po shujševalnih učinkih.

Glukomannan je na trgovskih policah na voljo v prahu, kapsulah, tabletah, napitkih, pri njegovem uživanju pa je potrebno biti previden, saj je zaradi absorpcijskih lastnosti v preteklosti ljudem že povzročil resne težave pri požiranju in dihanju. Pomembno je, da z njegovo količino ne pretiravamo in da ga zaužijemo z dovolj tekočine, da se nam ne zatakne in nabrekne v žrelu ali požiralniku.

Poleg tega je treba opozoriti še na dejstvo, da lahko preveliko uživanje konjaka povzroči tudi neprijetne prebavne motnje, kot so driska, napenjanje, vetrovi in želodčne težave. Začnite torej po malem in konjak postopoma dodajajte v svojo dieto, če imate obstoječe zdravstvene težave, pa se pred uživanjem posvetujte z osebnim zdravnikom.