VARNO POLETJE

Kolagenu škodi sonce, škodljivo je tudi kajenje

Ultravijolično sevanje lahko zmanjša njegovo nastajanje, zato se izogibamo izpostavljanju sončni svetlobi.
Fotografija: Pomanjkanje se običajno najprej pokaže na koži. FOTO: Golubovy/Getty Images
Pomanjkanje se običajno najprej pokaže na koži. FOTO: Golubovy/Getty Images

Ema Bubanj
17.08.2025 ob 18:15
Kolagen je najbolj zastopana beljakovina v človeškem telesu, gradnik kože, mišic, sklepnega hrustanca in vseh vezivnih tkiv. Njegova naloga je, da daje oporo in obliko. Telo ga proizvaja samo, a se že po 20. letu proces nastajanja kolagena upočasni, kar se najprej opazi na koži, ki postaja suha in upadla, na nohtih, ki postanejo krhki in lomljivi, ter laseh, ki se tanjšajo.

Oteženo gibanje in upad mišične mase nas prav tako opozarjata na zmanjšane zaloge kolagena, tako tudi večja telesna teža, saj se zmanjšana proizvodnja kolagena pogosto pokaže v upočasnitvi metabolizma. Pojavijo se lahko tudi majavi zobje, saj je v tkivu dlesni premalo te dragocene beljakovine. Zadostna količina kolagena podpira tudi srčno-žilno zdravje, zato je vključitev te beljakovine v prehrano ključnega pomena. Pomanjkanje je po 60. letu lahko še izrazitejše, pri ženskah pa že po menopavzi.

Z ustrezno prehrano telo oskrbujemo z dragocenim kolagenom. FOTO: Yulka3ice/Getty Images
Z ustrezno prehrano telo oskrbujemo z dragocenim kolagenom. FOTO: Yulka3ice/Getty Images

Zadostna količina kolagena podpira tudi srčno-žilno zdravje.

Vitamin C in baker

V lekarnah so na voljo številna prehranska dopolnila, predvsem v obliki praškov in kapsul, ki nam v različnih oblikah pomagajo nadomeščati pogrešano beljakovino, pri tem pa ne smemo pozabiti na raznovrstno prehrano in druge zdrave vsakodnevne navade. Denimo, z vnosom vitamina C in bakra bomo telo spodbudili k samostojni proizvodnji kolagena. Tega najdemo predvsem v vezivnem tkivu hrane živalskega izvora, zelo veliko ga je v piščančji in svinjski koži, govedini in ribah ter školjkah.

Bogat vir kolagena je tudi kostna juha, na jedilniku naj bodo pogosto jajca, predvsem beljak, mlečni izdelki, citrusi, jagodičevje, marelice, sladki krompir, brokoli, gobe, česen, leča, ajda, proso, kvinoja, bob, čičerika, grah, fižol, ješprenj, temna čokolada in različni oreščki.

V lekarnah so na voljo številna prehranska dopolnila, predvsem v obliki praškov in kapsul. FOTO: Luis Echeverri Urrea/Getty Images
V lekarnah so na voljo številna prehranska dopolnila, predvsem v obliki praškov in kapsul. FOTO: Luis Echeverri Urrea/Getty Images

Z nezdravimi odločitvami lahko tudi oviramo nastajanje kolagena, denimo, če uživamo veliko sladkorja in rafiniranih ogljikovih hidratov. Izogibamo se tudi izpostavljanju sončni svetlobi, saj lahko ultravijolično sevanje zmanjša nastajanje kolagena, škodljivo je tudi kajenje. Zaloge kolagena načnemo tudi s pomanjkanjem spanca. Izogibati se velja stresu. Količino zmanjšujejo tudi nekatere avtoimunske motnje, kot je lupus.

Pojavijo se lahko majavi zobje.

