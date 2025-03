Ko zboli kdo od domačih, upoštevajmo preventivne ukrepe, da ne zbolimo še mi

Ko za prehladnim obolenjem zboli en družinski član, obstaja velika verjetnost, da se bo bolezni nalezel še kak član gospodinjstva. Kako s prilagoditvami doma preprečiti, da bi se virusi razširili?

Virusi prehlada in gripe ostanejo živi na površinah tudi do tri dni, prek stika s predmeti, ki jih je okužil bolnik, lahko zbolimo tudi sami. Da se izognemo širjenju okužbe, vedno kihamo in kašljamo v papirnate robčke namesto v dlani ali komolce, tako preprečimo možnost prenašanja virusov z roke na površine ali na drugo osebo.

Otroke naučimo, naj kihajo in kašljajo v papirnat robček. Foto: Harbucks/Getty Images

Okuženega doma, če imamo to možnost, namestimo v poseben prostor, kamor naj, če ni nujno, ne hodijo drugi družinski člani. Obiskuje naj ga le tisti, ki zanj skrbi. Prostor večkrat na dan dobro prezračimo, denimo takrat, ko je bolnik v kopalnici. Med boleznijo mu vsakih nekaj dni zamenjamo posteljnino in brisače. Pazimo, da so te ločene od brisač drugih članov. Določimo mu poseben jedilni pribor, kozarec in krožnik.

Razkužilo pri roki

Najpomembnejše od vsega je, da bolniku omogočite v kotičku oziroma sobi, kjer počiva, čim več udobja. Naj ima (če gre za odraslega) v bližini sredstva proti bolečinam in vročini, najmanj liter vode ali čaja ter kozarec ali skodelico. Pri roki mora imeti papirnate robčke, prav pa pridejo tudi vlažni robčki. Ob sebi naj ima tisto, s čimer si bo krajšal dolge ure ležanja – knjigo, telefon, računalnik in najljubše igračke, če je bolnik otrok.

Vir okužbe je tudi zobna ščetka, če je shranjena v bližini drugih, zato jo začasno prestavimo drugam.

Sobo, kjer bo ležal bolnik, opremimo s košem za smeti. Tako bodo uporabljeni robčki in drugi odpadki, prek katerih bi se lahko prenašala okužba, daleč od drugih družinskih članov. Bolnik v sobi potrebuje tudi termometer. Kdor skrbi za bolnika, naj ima v bližini vedno razkužilo za roke.

Vlažilnik prostora je prav tako koristen del opreme, saj olajšuje dihanje, kadar je nos zamašen. Alternativna medicina priporoča tudi uporabo izparilnikov, saj naj bi nekatera eterična olja uničevala viruse. Protivirusne učinke imajo olje evkaliptusa, poprova mete, sivke, olje čajevca, bergamotke in limonske trave. Olje majarona, muškatne kadulje in janeža naj bi delovalo proti določeni vrsti virusa gripe.

Kdor neguje bolnika, naj bo še posebno previden. Foto: Drazen Zigic/Getty Images

Vsaj enkrat na dan očistimo in razkužimo površine v okolici, kjer bolnik leži. Računalniške tipkovnice že na splošno spadajo med najbolj umazane površine v pisarnah ali domovih, razkužiti pa velja tudi daljinske upravljalnike, ki se jih običajno dotika več družinskih članov. Vir okužbe je tudi zobna ščetka, če je shranjena v bližini drugih, zato jo začasno prestavimo drugam.

Če je bolan majhen otrok, poskrbite, da se njegovi sorojenci ne dotikajo njegovih igrač. Ko ozdravi, vse igrače temeljito operite ali razkužite, kolikor dopušča material.