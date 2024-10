Ko zasrbi tam spodaj

Za marsikoga so spremembe na področju genitalij nekaj, o čemer ne samo težko govori s prijatelji, ampak celo z zdravnikom. Na srečo niso vse nevarne, a vseeno jih je bolje zdraviti kot ignorirati. Še posebno če so posledica spolno prenosljive okužbe ali trdovratnih okužb s kandido.

V slednjem primeru govorimo o glivični okužbi kandidoza, ki je posledica prekomernega razraščanja kandide, kvasovke, ki naravno živi na koži. Pogosteje so k tej okužbi nagnjeni tisti, ki so še pred kratkim jemali antibiotike ali imajo oslabljen imunski sistem. Prepoznamo jo po značilnih lisah s svetlejšimi odtenki rdeče barve, pojavita se lahko tudi srbenje in nelagodje v predelu genitalij. Strokovnjaki pravijo, da je najboljši pristop k zdravljenju vzdrževanje dobre higiene. Prizadeti predel je treba po umivanju dobro posušiti. Pogosto lahko pri odpravljanju te težave pomaga že protiglivično mazilo, ki ga lahko kupite v lekarni. Če je okužba res trdovratna ali se ponavlja, se je treba po pomoč obrniti k zdravniku.

Genitalne bradavice lahko dobijo tudi ženske. FOTO: Grinvalds/Getty Images

Vsi tisti, ki se močno potijo in nosijo tesna oblačila, za ustrezno higieno pa bolj slabo skrbijo, imajo morda tudi dermatofitno okužbo dimelj ali tineo cruris. Zanjo so značilne rdeče do rdečerjave obloge na koži okoli dimelj, notranje strani stegen in zadnjice, ravne ali rahlo izbočene z mehurčkastimi robovi, ki običajno srbijo. Če želite odpraviti srbečico, naj bo prizadeto območje čisto in suho. Vsak dan se umivajte z blagim milom, temeljito posušite in se izogibajte tesnim oblačilom, ki bi lahko zadrževala vlago. Protiglivične kreme ali praški v prosti prodaji so v večini primerov učinkoviti. Če simptomi ne izginejo, je treba obiskati zdravnika.

Na penisu se lahko pojavijo tudi tako imenovane biserne papule (lat. Hirsuties coronae glandis), drobne, zaobljene izbokline. Četudi prestrašijo marsikaterega moškega, k sreči niso nevarne, saj veljajo za naravno spremembo videza kože. Papule prav tako niso nalezljive in niso povezane s spolno prenosljivimi boleznimi. Če so moškim estetsko moteče, jih lahko odstranijo. Tako kot tudi genitalne bradavice, ki pa jih povzročajo nekateri sevi humanega papiloma virusa (HPV). Gre za eno najpogostejših spolno prenosljivih okužb. Bradavice se pojavijo kot majhne izbokline mesnate barve na genitalnem ali analnem predelu. Medtem ko genitalne bradavice običajno niso boleče, lahko povzročijo nelagodje in psihološko stisko. Zdravijo se lahko s kremami, zamrzovanjem ali kirurško odstranitvijo.

Če je le mogoče, se po prizadetih predelih čim manj praskajte. FOTO: Txking/Getty Images

Pri moških z neobrezanim penisom, ki slabo skrbijo za njegovo čiščenje, se lahko razvije balantis.

Vneta glavica

Na področju genitalij se tako ženske kot moški lahko srečajo s sebacealno cisto in kontaktnim dermatitisom, moški pa tudi z balantisom. Pri kontaktnem dermatitisu gre za vnetje kože po stiku s škodljivim zunanjim dejavnikom. Krivo je lahko milo, detergent za pranje perila, kondomi iz lateksa ali pretesna in slabo zračna oblačila. Med glavnimi simptomi so rdečica, srbenje in nelagodje, ki so lahko zelo moteči, če jih ne zdravimo takoj. Pri zdravljenju oziroma obvladovanju kontaktnega dermatitisa je pomembno prepoznati in odstraniti dražilno sredstvo, nato pa prizadeto mesto mazati s kremo, v kateri je hidrokortizon. Nujno se je izogibati praskanju!

Dermatofitna okužba dimelj je lahko zelo neprijetna. FOTO: Hengdao/Getty Images

Pri sebacealni cisti oziroma cisti lojnic gre za majhne bulice, ki se razvijejo pod kožo, ko se žleze lojnice zamašijo. Pogosto se pojavijo na skrotumu ali drugih genitalnih predelih. Običajno so neboleče in neškodljive, vendar lahko postanejo občutljive ali vnete, če so razdražene. V večini primerov zdravljenje ni potrebno, saj bodo ciste lojnice, zlasti če jih ne boste stiskali, sčasoma izginile same. Če začnejo boleti ali je že mogoče opaziti vnetni proces, je dobro obiskati zdravnika.

Pri moških z neobrezanim penisom, ki slabo skrbijo za njegovo čiščenje, se lahko razvije balantis oziroma vnetje glavice penisa. Simptomi vključujejo rdečico, oteklino, bolečino in včasih izcedek. Za zdravljenje je ključno izvajanje dobre higiene. Predel nežno umijte s toplo vodo in se izogibajte uporabi ostrih mil ali izdelkov, ki bi lahko dodatno dražili kožo. Ko je prisotna okužba, lahko zdravnik predpiše protiglivične ali antibiotične kreme. Če se stanje pogosto pojavlja, je pomembno posvetovanje z zdravnikom.