Ko se zamaši nos

Vsi dobro poznamo tisti neprijetni občutek zamašenega nosu, ki nastane zaradi vnetja nosne votline in sinusov. Sluznica zateče, vse težje dihamo, začne se nabirati sluz, pojavita se izcedek in kihanje. Oboleli lahko začuti tudi pritisk v predelu sinusov in ima glavobol. V nekaterih primerih lahko izgubi voh.

Ni vedno kriv prehlad

Strokovnjaki pravijo, da je neprehoden nos običajno znak prehlada ali gripe, a ne vedno. Lahko kaže tudi na različne druge bolezni in stanja. Razlogi zanj so lahko naslednji:

Prehlad ali gripa: povzročitelji so različni virusi in bakterije.

povzročitelji so različni virusi in bakterije. Alergije: razlog je alergijski odziv na cvetni prah, pršice, živalsko dlako ali druge alergene iz okolja.

razlog je alergijski odziv na cvetni prah, pršice, živalsko dlako ali druge alergene iz okolja. Sinusitis: vnetje sinusov, ki je lahko posledica okužbe ali alergij.

vnetje sinusov, ki je lahko posledica okužbe ali alergij. Suh zrak: suh zrak, na primer v ogrevanih prostorih, lahko povzroči izsušitev in draženje nosne sluznice.

suh zrak, na primer v ogrevanih prostorih, lahko povzroči izsušitev in draženje nosne sluznice. Različne deformacije: deviacija nosnega pretina, nosni polipi, tumorji ali druge strukturne nepravilnosti lahko povzročajo stalno zamašenost.

deviacija nosnega pretina, nosni polipi, tumorji ali druge strukturne nepravilnosti lahko povzročajo stalno zamašenost. Drugi mogoči vzroki: izpostavljenost dražečim snovem, kot so dim, kemikalije ali onesnažen zrak.

Pri tem velja upoštevati nasvet strokovnjakov, da če težava vztraja več kot 10 dni, moramo obiskati zdravnika.

Kako zdravimo zamašen nos?

Najverjetneje se bomo morali odpraviti v lekarno in v hujših primerih k zdravniku. Če so težave blažje, na primer zaradi prehlada ali alergije, nam bodo farmacevti priporočili zdravila brez recepta – t. i. dekongestive (oz. zdravila za zmanjšanje nabreklosti nosne sluznice) v obliki kapljic, razpršila ali tablet in sirupa ter običajne kapljice za nos, z izpiranjem nosne votline s fiziološko raztopino. »Na voljo so tudi kombinacije peroralnih dekongestivov s protibolečinskimi zdravili ali antihistaminikom. Ta zdravila svetujemo le, če ima pacient sočasno tudi druge znake in simptome težav z zdravjem, na primer ob prehladih, če zamašen nos spremljajo bolečine, glavobol ali povišana telesna temperatura. Uporaba antihistaminika je smiselna ob sočasnih alergijskih težavah, na primer pri spomladanskih alergijah,« razloži mag. Venceslava Bavčar, mag. farm., spec. iz Lekarne Ljubljana. Farmacevtka sicer poudari, da se v vsakem konkretnem primeru presodi o ustreznosti uporabe dekongestiva in drugih zdravil glede na ledvično in jetrno funkcijo, osnovne kronične bolezni pacienta in zdravila za zdravljenje teh bolezni ter seveda glede na sočasno prisotne znake in simptome.

Nad zamašen nos z domačini sredstvi

Dodatno si lahko pomagate tudi sami doma. Pomembno je, da čez dan pijete dovolj tekočine in si občasno privoščite prho s toplo vodo. Blagodejno na nosno votlino in sinuse vplivajo tudi obkladki, težave lahko poskušate lajšati s spanjem z dvignjenim vzglavjem (glavo pri ležanju podprete z dodatnim vzglavnikom). Vsekakor pa ne pozabite na uživanje zdrave prehrane in krepitev imunskega sistema.

Pretirana uporaba dekongestivov lahko škoduje! »Uporabo dekongestivov priporočamo omejiti na dva do tri dni, ker se lahko po daljšem času uporabe pojavi t. i. povratni rinitis. Uporaba je lahko povezana tudi s krvavitvami iz nosu in suho nosno sluznico, vznemirjenostjo in nespečnostjo ter poslabšanjem krvnega tlaka,« opozarja mag. Venceslava Bavčar, mag. farm., spec.

Parna inhalacija

Inhalacija je eden najbolj naravnih in učinkovitih načinov za lajšanje težav z zamašenim nosom. Potrebujete le primerno posodo (nad katero boste držali glavo), vrelo vodo (ki jo boste vlili v posodo) in brisačo za pokrivanje glave (nad posodo). Za boljši učinek lahko dodate kapljico eteričnega olja mete, evkaliptusa ali kamilice ali malo morske soli. Bistvo inhalacije sta toplota in vlaga, ki iz posode prehajata v nosno votlino ter vlažita in pomirjata sluznico. Sluz se postopoma redči, visoka temperatura pa preprečuje tudi širjenje virusov.

Pomagajo lahko tudi domači pripravki. FOTO: Depositphotos

Čiščenje nosne votline z »neti pot«

To je starodavna tehnika čiščenja nosu. Pri »neti pot« gre za izpiranje nosne votline s slano vodo in pomaga pri odstranjevanju goste sluzi, alergenov in mikrobov iz nosu. Neti pot se pravzaprav imenuje posebno oblikovana posodica, ki je namenjena izključno čiščenju nosne votline.

Kako se uporablja? Priskrbeti si morate sterilno fiziološko raztopino. Zelo je pomembno, da je voda zares čista (pri izpiranju ni priporočljivo uporabljati vode iz pipe), saj ne želite tvegati še dodatne okužbe. Zdaj boste potrebovali le še posodico neti pot, v katero boste nalili fiziološko raztopino.

Pred čiščenjem z neti pot se s strokovnjakom – na primer lekarniškim farmacevtom – najprej posvetujte, ali je postopek za vas res varen. Nato nadaljujte po naslednjih korakih:

izpiranje nosu izvajajte nad umivalnikom,

glavo najprej nagnite na eno (npr. desno stran),

iz posodice nato vlijte ali iztisnite slano vodo v levo nosnico in počakajte, da se voda premakne na drugo stran ter nato iz desne nosnice steče ven (morda boste morali večkrat poskusiti, da boste našli pravilen položaj glave),

pri tem dihajte skozi usta,

enak postopek ponovite še na drugi (levi) strani,

ko boste končali, preostanek vode nežno izpihnite v robček.

Ključno je, da voda steče iz druge nosnice ven. Izpiranje je priporočljivo izvajati enkrat na dan. Pri hujših težavah lahko tudi dvakrat. Nikoli ne uporabljajte hladne ali zelo vroče vode ter posodico redno čistite in razkužujte. Prav tako čiščenja ne izvajajte, če imate na obrazu, glavi ali v nosni votlini rane.

Domači recepti za odmašitev nosa 1. Uživanje pekočih živil, kot je na primer hren (vendar v majhnih količinah).

2. Nežna masaža sinusnega predela.

3. Pitje vode s čajno žličko jabolčnega kisa.

4. Pitje metinega in ingverjevega čaja.

5. Pitje česnove vode: dva ali tri stroke česna drobno nasekljate in zavrete v vodi, mešanico pijete dvakrat na dan.

Kdaj obiskati zdravnika?

Če zamašen nos vztraja dlje kot 10 do 14 dni ali po nekaj dneh ne opazite izboljšanja, morate obiskati zdravnika. Lahko gre namreč za resnejšo zdravstveno težavo. Prav tako ne oklevajte in se obrnite na strokovno pomoč, če zamašen nos spremljajo še visoka vročina, hud glavobol in bolečina, gost, obarvan izcedek ali/in sluz, težave z dihanjem in podobno.

Članek je bil objavljen v oglasni prilogi Aktivni & zdravi.