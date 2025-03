Otroci in psi: od strahu do prijateljstva

Thoru so denimo za njegov 11. rojstni dan spekli palačinke in narisali voščilnice. Med toplimi pogovori in živahnimi odzivi otrok se je izrisala moč tega programa: da je mogoče strah sprejeti – in ga sčasoma preoblikovati v zaupanje.

Od strahu do prijateljstva ni priročnik, ki bi ponujal hitro rešitev ali otroke silil v stik s psom. Zasnovan je kot premišljen in varen proces, ki otroku – ali odraslemu – omogoča, da svoj strah razume in presega po­stopoma.

Avtorice knjige so Barbara Sever, Jana Miklič, Mateja Jurič, Mojca Sajovic, Maja Vidačić in Tinkara Zupanec. Združujejo bogate izkuš­nje terapevtskega dela s psi ter strokovno znanje s področij psihologije, pedagogike in izo­braževanja. Ilustracije je prispevala Joanna Zając-Slapničar, urednica priročnika pa je Jana Miklič.

Od strahu do prijateljstva je prvi slovenski priročnik za premagovanje strahu pred psi. FOTO: Jernej Lasič

Društvo Tačke pomagačke je prostovoljno društvo, ki opravlja terapevtsko delo s pomočjo psov v različnih ustanovah po vsej Sloveniji. Vodniki in psi so za delo ustrezno strokovno usposobljeni, pri njem pa vse pogosteje srečujejo s posamezniki, ki se psov bojijo.

Ker je strah pred psom pogosto prisoten pri otrocih, so se v priročniku, ki je plod dolgolet­nega dela in izkušenj društva, osredotočili nanje. Dušanka Prelc Premate, predsednica društva Tačke pomagačke, je ob predstavitvi poudarila:

»Terapevtski psi so izjemna bitja, ki z obilo potrpežljivo­sti in empatije pripomorejo k izboljšanju počutja ter gradnji zaupanja pri ljudeh, ki se soočajo z različnimi strahovi, vključno s strahom pred psi.

Ta priročnik je pomemben korak v smeri večje ozaveščenosti in razumevanja, kako lahko terapevtski psi pomagajo ljudem pri premagovanju omenjenega strahu.«

Čudoviti Thor je užival v otroškem ustvarjanju in ob čohljanju. Foto: Jernej Lasič

Spoštovati otrokov ritem in občutke

Spopadanje s strahom pred psi (ali kinofobijo) lahko posameznika omejuje v vsakdan­jem življenju – pri druženju, igri, v šoli ali na sprehodih. Priročnik je prvi celosten odgovor na to stisko pri nas in obenem orodje za starše, strokovne delavce in terapevte.

Program poteka v osmih skrbno načrtovanih korakih: začne se z namišljenim stikom s psom, nadaljuje z opazovanjem psa na varni razdalji, postopnim približevanjem, dotiki in igro.

V vsakem koraku sodelujeta vodnik terapevtskega psa in otrokova bližnja oseba – najpogosteje starš. Ključni del programa je, da otrok ves čas ohranja občutek varnosti in nadzora, ob tem pa razvija samozavest in notranjo moč.

V priročniku najdemo veliko konkretnih napotkov, dejavnosti in iger, ki pomagajo otroku obdelati čustva in razvijati pozitiven odnos do psa: risanje, pripovedovanje, skrivanje igrač, branje psu, igra vlog z lutkami, uporaba didaktičnih pripomočkov, pa tudi telesna bližina s psom – a šele takrat, ko je otrok na to pri­pravljen. Izrazit poudarek je na spoštovanju otrokovega ritma in občutkov.

Povezava s psom kot vir varnosti

V knjigi je jasno razloženo, zakaj je vez s psom lahko terapevtska. Pes s svojo tiho prisotnostjo, sprejemanjem in nevsiljivostjo lahko pomaga otroku razviti zaupanje – najprej vase, nato tudi v druge odnose.

Terapevtski psi v programu so posebej izurjeni, da so umirjeni, predvidljivi in pripravljeni na postopni stik. Skupaj z vodniki delujejo kot par, ki zlagoma odpira vrata k pogumu.

Priročnik se poglobi tudi v razlago strahu: kaj je, kako nastane in kako se kaže pri otrocih. Razlikuje med prirojenimi in naučenimi strahovi ter pojasnjuje, kako otrok lahko strah dobi tudi posredno – prek izkušenj drugih ali medijskih vsebin.

Posebej poudari, kako pomembno je, da otrokovega strahu ne omalovažujemo, temveč mu prisluhnemo in ga vzamemo resno.

Skupaj s priročnikom je izšla tudi knjižica Skrivnost dedkove knjige Ane Sever, Barbare Sever in Jane Miklič – nežna zgodba, ki otroka nagovarja na simbolni ravni in odpira prostor za domišljijo, pogovor in čustveno oporo.

Primerna je kot uvod v program ali kot spremna zgodba v času terapij, saj otroku pomaga, da se lažje čustveno poveže z vsebino.

Pomagajmo, da bodo lahko pomagale Tačke Za podporo delovanju društva Tačke pomagačke je mogoče prispevati s SMS-donacijo s sporočilom TACKEPOMAGACKE5 na 1919. S tem doniramo pet evrov za terapevtske programe in pomoč pri premagovanju strahu pred psi. Za več informacij o priročniku ali programu Od strahu do prijateljstva na Društvu Tačke pomagačke: info@tackepomagacke.si, 031 865 800.

Odpreti pot prijateljstvu

Priročnik Od strahu do prijateljstva je več kot strokovno gradivo, vodnik za premagovanje strahu – je povabilo v odnos. Vez med človekom in psom je lahko vir varnosti, než­nosti in zaupanja. Tam, kjer je bil prej strah, se lahko zgradi prostor za stik, v katerem se otrok počuti slišanega, močnega in sprejetega. In prav ta odnos – preprost, tih, globoko človeški – je tisto, kar odpira pot prijateljstvu.

Na koncu priročnika so avtorice zbrale še pregled »pasjih poklicev«: pes lahko spremlja slepo osebo, pomaga pri iskanju pogrešanih, vleče sani, sodeluje v terapevtskih procesih, zaznava epileptične napade, vodi črede, varuje dom ali preprosto ogreje stopala.

Fotografija je simbolična. FOTO: Depositphotos

Ta raznolikost ni le zanimiva – pove tudi nekaj globokega. Da so psi izjemni prav zato, ker so tako večplastni sopotniki človeka. Včasih sodelavci. Včasih čuvaji. Včasih prijatelji. In včasih – tihi vodniki iz strahu v svobodo.