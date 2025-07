Ko ostanemo brez glasu

Akutni laringitis, ki ga pogosto povzročajo virusne okužbe, običajno traja manj kot dva tedna. Lahko je tudi posledica prekomerne uporabe glasu, na primer glasnega kričanja ali petja, redkeje pa bakterijske okužbe. Po navadi se stanje sčasoma izboljša samo od sebe.

Po drugi strani pa kronični laringitis, ki traja dlje, lahko kaže na vdihavanje dražilnih snovi, refluks kisline ali tako kot akutni na prekomerno uporabo glasu. Med najpogostejše vzroke kroničnega laringitisa spadajo vdihavanje kemičnih hlapov, alergeni ali dim, refluks kisline (gastroezofagealna refluksna bolezen - GERB), kronični sinusitis, prekomerna uporaba alkohola in kajenje.

S petjem ne pretiravajte. FOTO: Jovanmandic/Getty Images

Če simptomi laringitisa trajajo več kot dva tedna, je priporočljivo obiskati zdravnika. Posebno pozornost je treba nameniti simptomom, kot so težave z dihanjem, izkašljevanje krvi, neprekinjena vročina in naraščajoča bolečina. Ti simptomi lahko nakazujejo resnejše zdravstvene težave, ki zahtevajo takojšnjo medicinsko obravnavo.

Pri otrocih je treba biti še zlasti pozoren na glasno dihanje, povečano slinjenje, težave s požiranjem in dihanjem ter vročino. Ti simptomi lahko kažejo na krup ali epiglotitis, ki sta lahko življenjsko nevarna in zahtevata takojšnjo zdravniško pomoč. Krup je vnetje grla in dihalnih poti tik pod njim, medtem ko je epiglotitis vnetje tkiva, ki pokriva sapnik.

Čiščenje grla z odkašljevanjem škoduje.

Pomembno je, da se simptomi laringitisa ne zanemarjajo, saj lahko dolgotrajno vnetje glasilk vodi do trajnih poškodb. Samopomoč, kot sta počitek glasu in pitje veliko tekočine, lahko pomaga pri lajšanju simptomov akutnega laringitisa. Vendar je v primeru dolgotrajnih ali hujših simptomov nujno poiskati strokovno zdravstveno pomoč, da se preprečijo morebitni zapleti.

Pregled je potreben, če se stanje ne izboljšuje. FOTO: Natabene/Getty Images

Preprečevanje laringitisa vključuje izogibanje kajenju in izpostavljenosti cigaretnemu dimu, saj dim suši grlo in povzroča draženje glasilk. Pomembno je tudi omejevanje vnosa alkohola in kofeina, kar pomaga preprečiti dehidracijo telesa, kar lahko poslabša stanje glasilk. Pitje zadostne količine vode pomaga ohranjati sluz v grlu. Izogibanje začinjeni hrani je prav tako pomembno, saj lahko ta povzroči refluks kisline, ki draži grlo. Odrecite se čiščenju grla z odkašljevanjem, saj to povzroča nenormalne vibracije glasilk in lahko poveča otekanje.