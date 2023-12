Ko napadejo virusi: med najbolj izpostavljenimi so virusi influence

Povišana telesna temperatura, boleče grlo, zamašen nos in utrujenost so simptomi, ki marsikoga v jesensko-zimskem obdobju položijo v posteljo. Krivci so različni virusi, ki povzročajo bolezni dihal. Vse do prihoda novega koronavirusa, virusa SARS-CoV-2, ki povzroča covid-19, so bili in so še danes med najbolj izpostavljenimi virusi influence.

»Virus influence poškoduje sluznico dihal in omogoči prodor bakterijam v pljučno tkivo, zato se lahko kot zaplet gripe razvije bakterijska pljučnica. Ta zaplet je pogostejši pri starejših ljudeh in kroničnih bolnikih. Pri slednjih se v času prebolevanja gripe poslabšajo osnovne bolezni. Zaradi tega se v epidemiji gripe število sprejemov v bolnišnice močno poveča. Poveča se umrljivost,« na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pojasnijo, zakaj je lahko gripa resna grožnja za javno zdravje, saj je zelo nalezljiva bolezen. Najučinkovitejša zaščita pred gripo je vsakoletno cepljenje, s katerim pred boleznijo zaščitimo sebe in bližnje, predvsem tiste iz ranljive skupine prebivalstva.

Kašljajte in kihajte v robček. FOTO: Getty Images

Tudi prehlad je neprijetna bolezen, a na srečo ne prinaša večjih zapletov in posledic. To pa pogosto težko rečemo za koronavirus, saj zaradi njega nekateri težje dihajo, imajo bolečine v mišicah, izgubijo voh ali okus in potrebujejo več dni, da povsem okrevajo, mnogi pa morajo zaradi težav poiskati zdravniško pomoč in potrebujejo celo hospitalizacijo.

Zdrav življenjski slog Da boste v sezoni okužb dihal lažje kos virusom, morate ves čas skrbeti za krepitev imunskega sistema. »V svoj vsakdan vključimo gibanje, če je možno, na svežem zraku, in uravnoteženo prehrano, ki je dovolj bogata z vitamini,« svetujejo na NIJZ in še, da je zelo dobro tudi opustiti kajenje, saj to poškoduje obrambo dihal pred okužbami.

V jesensko-zimskem obdobju se pojavljajo tudi okužbe z respiratornim sincicijskim virusom (RSV). Gre za najpogostejšega povzročitelja akutnega bronhiolitisa majhnih otrok, pri večjih otrocih in odraslih povzroča blažja prehladna obolenja. »Ta virus je zelo nalezljiv. Dojenčki se lahko okužijo z RSV, če pridejo v stik z otrokom ali odraslim, ki je z virusom okužen. Virus RSV se lahko širi s kašljanjem in kihanjem ali z neposrednim stikom,« poudarjajo na NIJZ.

Redno umivanje rok

Da se ne boste okužili s katerim od navedenih virusov, je dobro upoštevati enostavna pravila. Temeljito in pogosto si umivajte roke. »Redno umivanje rok s toplo vodo in milom znatno preprečuje prenos okužbe respiratornih virusov. Pod toplo vodo dobro zdrgnemo tudi hrbtno stran, med prsti, palca, pod nohti in zapestja. Ko si rok ne moremo umiti, uporabimo razkužilo,« svetujejo na NIJZ. Zelo pomembno je tudi redno prezračevanje prostorov. Če zbolite, ostanite doma: »Izogibajmo se tesnejših stikov z drugimi, dokler simptomi ne izzvenijo in ozdravimo.«

Okužbe z RSV so lahko nevarne za otroke. FOTO: Prostock-studio/Getty Images

Kašljajte in kihajte v rokav ali robček ter stran od drugih. Robček nato odvrzite v koš, roke pa si umijte s toplo vodo in milom. »Če kihate in smrkate ter si pri tem pokrijete usta ali nos z dlanjo, z neposrednim dotikanjem bližnjih površin (kljuk, držal) nanje prenesete kužne izločke. S tem se poveča tveganje, da se bodo okužile zdrave osebe, ki se znajdejo v stiku z okuženimi površinami, saj virusi pogosto vstopajo v naše telo tudi prek nečistih rok,« poudarjajo na NIJZ.

Cepljenje proti gripi, covidu-19 in pnevmokoknim okužbam je še vedno najbolj učinkovit, varen in preprost način preprečevanja bolezni in njenih posledic.