Vas bolijo sklepi? To je lahko vzrok ...

Za bolečino v sklepih so lahko krivi različni povzročitelji, od tistih povsem nenevarnih, za katere smo največkrat sami krivi in jih velikokrat lahko tudi odpravimo, do resnejših, zaradi katerih moramo obiskati zdravnika. Med najpogostejšimi vzroki za bolečino v sklepih in tudi mišicah, ki si jo zakrivimo sami, sta pomanjkanje telesnega gibanja in prevelika telesna teža.

Pravzaprav gre za prehodno težavo, pravijo strokovnjaki. Ko bomo shujšali in se začeli bolj in redno gibati, bo tudi bolečina v sklepih izzvenela. Prav tako to velja za bolečino, ki je posledica virusnih okužb: tudi ta traja, dokler okužbe ne pozdravimo, potem se po navadi umiri.



Redna telesna dejavnost koristi, pretiravanje nikakor. FOTO: Getty Images

Precej pogosto je obolenje kolena na pogačici. FOTO: Getty Images

Sklepi lahko bolijo tudi zaradi virusne okužbe in nekaterih obolenj, kot so endokrinološka, na primer bolezni ščitnice, jetrna in nevrološka obolenja, in tudi zaradi novotvorb, na primer tumorjev.Vzrok za bolečino v sklepih so lahko tudi revmatična obolenja. Kažejo se tako, da boli, skeli in trga ter povzroča togost telesa, gibanje je oteženo in pogosto tudi (zelo) boleče, sklepi so otekli. Bolijo nas lahko veliki sklepi, kot so rame, kolki, komolci in kolena, hrbtenica, in tudi mali sklepi, denimo prsti na nogah in rokah.

Pri začetku revmatskega obolenja je vedno bolečina tista, ki nas opozori, da je v našem telesu nekaj narobe. Vedno, ko traja dalj časa, na primer več tednov ali mesecev, je treba poiskati pomoč, svetujejo zdravniki. Da gre za eno od oblik revmatskega obolenja, lahko prepoznamo, če nas bolijo sklepi tudi v mirovanju, če težko hodimo ali nam noga ali roka oteče in pordeči. Če ti znaki trajajo dlje, je obisk zdravnika nujen.

Prehodna in kronična Bolečina v sklepih je lahko prehodna ali kronična. Medtem ko prva največkrat mine, ko odpravimo povzročitelja, je zdravljenje kronične zahtevnejše, saj je najprej treba zanjo poiskati vzrok, potem pa sprejeti ustrezno zdravljenje.

Ko preveč vsega tudi škodi

Vendar danes sklepi trpijo tudi zaradi vse hitrejšega tempa in nezdravega načina življenja, preobremenjenosti v službi in nepravilnega položaja pri delu, saj pretežno sedimo. Sklepi, predvsem kolena, komolci in hrbtenica, so vsak dan izpostavljeni najrazličnejšim obremenitvam, kot so mehanski napori, nepravilni gibi ter vnetni procesi, pa tudi starostnim težavam. Težave lahko pripišemo tudi daljšanju življenjske dobe, verjetno pa je zanje krivo tudi premalo ali preveč telesne aktivnosti, pravijo strokovnjaki.



Zakaj boli Vzroki za boleče sklepe so lahko zelo različni, je nedavno za Novice povedala prim. Mojca Kos-Golja, dr. med., specialistka interne medicine in revmatologije. »Krivi so telesna nedejavnost, nepravilna prehrana, ki povzroča debelost in druge presnovne motnje, manjše ponavljajoče se poškodbe sklepov, pretirana športna dejavnost, pretežko telesno delo ali napor, psihične obremenitve in kronični stres.« So pa vzroki lahko tudi poklicni. Pojavljajo se pri pretežno sedečem delu, nepravilnih telesnih položajih, prevelikih obremenitvah pri delu. Pri starejših se sklepne bolečine pojavljajo zaradi staranja sklepov.

Ko bomo shujšali in se začeli bolj in redno gibati, bo tudi bolečina v sklepih izzvenela. FOTO: Getty Images

Ali se sploh ne gibamo ali pa z vsem, tudi s športnimi dejavnostmi, pretiravamo. Čeprav lahko sklep prenese petkratno obremenitev naše teže, si nemalokrat bolečino pridelamo s pretirano športno dejavnostjo. Velikokrat svoje sklepe preprosto toliko preobremenimo, da ne zmorejo več svoje funkcije. Pojavi se bolečina, ki je posledica obrabe sklepnega hrustanca; ta je v notranjosti sklepov, kjer tvori oblogo na kosteh. Ta obloga je pomembna, ker hrustanec tvori gladko površino znotraj sklepa tako, da se kosti pri gibanju ne drgnejo druga ob drugo in pri tem poškodujejo.

Poleg tega telesu, torej tudi sklepom, glede na vse obremenitve – tako v službi kot doma in v prostem času – ne namenjamo dovolj počitka. Tudi pri odpravljanju bolečine v sklepih namreč velja, da je ne bi bilo, če bi bili pri vseh opravilih zmerni, da torej ne bi pretiravali.



Tudi mladi ljudje imajo nekatera obolenja z okvaro hrustanca v času, ko odraščajo. A vendarle tudi drži, da smo ljudje z leti, torej s staranjem, bolj dovzetni za težave s sklepi. Podatki kažejo, da že pri 30. letih skorajda ni človeka, ki ne bi imel sprememb na hrustancu pogačice. S staranjem je več poškodb kolen, več poškodb sklepov, ki lahko povzročajo dodatne okvare v sklepih, pa tudi vnetja zaradi najrazličnejših vzrokov, ki lahko vodijo v okvaro.

Natančnega podatka, koliko ljudi ima težave s sklepi in koliko se jih zaradi tega zdravi, pri nas ni, je pa znan podatek, da več kot 60 odstotkov ljudi poišče pomoč zdravnika predvsem zaradi bolečine v hrbtenici ali križu.