Ko boli uho, naredite to

Bolečina lahko pomeni prizadet zunanji sluhovod, torej vnetja kože sluhovoda, kot posledica kopanja v bazenu, morju ali reki,« razlaga Marija Godina, dr. med., spec., iz Zdravstvenega doma Ljubljana (ZDL).

»Sluhovod lahko oteče tudi zaradi pika mrčesa, ki povzroči otekanje kože sluhovoda, dermatitisa ali ekcema, poškodb (npr. čiščenje z bibi palčko) ali rastočih sprememb v zunanjem sluhovodu,« razlaga. Srednje uho lahko povzroča bolečino ob prehladu, zaradi slabše ventilacije evstahijeve cevi in srednjega ušesa.

Čiščenje z vatiranimi palčkami zdravniki odsvetujejo, sploh pa z njimi ne drezamo, ko nas boli. FOTO: Phasinphoto/Getty Images

Absolutno se odsvetuje kapanje rastlinskih pripravkov v sluhovod.

»Povečana žrelnica, neurejena alergija, polipi v nosu, ukrivljen nosni pretin, rastoče spremembe v srednjem ušesu so lahko krivi za bolečino v srednjem ušesu. Lahko gre tudi za refleksno bolečino, ki se širi iz okolice proti ušesu, npr. od zoba, čeljustnega sklepa, sinusov, od vratne hrbtenice, od spremenjene ali razbolene obušesne slinavke,« pravi. Bolečina navadno ni znak za poškodbe notranjega ušesa in slušnega kanala. Težave tam se kažejo kot piskanje v ušesih ali vrtoglavica, spremljata jih lahko slabost ali bruhanje.

Protibolečinska zdravila pomagajo

Najpogostejši povzročitelj bolečine v ušesu je vnetje zaradi prehlada. Ob prehladu se zamaši nos, nabreka sluznica v nosu in v evstahijevi cevi, pri otrocih tudi žrelnica, kar onemogoča normalno prezračevanje srednjega ušesa. Najpogosteje zbolijo otroci. »Pri otrocih je evstahijeva cev krajša, zato se hitreje pojavijo težave,« razlaga Maša Babič, dr. med., spec., iz ZDL. Bolečino običajno spremljajo vročina, slabo počutje, razdražljivost ali izguba sluha.

Vnetje srednjega ušesa je pogosto pri majhnih otrocih. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images

»V primeru bolečine ali vročine je treba zdraviti s sredstvom proti bolečini in vročini. Sredstvo prve izbire je paracetamol, če ta ni učinkovit, pa ibuprofen. Protibolečinska sredstva so na voljo v različnih oblikah, primernih otrokovi starosti – svečke za rektalno uporabo, sirupi oziroma suspenzije in tablete. Vedno je treba dati protibolečinsko sredstvo v ustreznem odmerku, premajhen odmerek ni dovolj učinkovit, hkrati pa se s tem ne izognemo stranskim učinkom. Za blažitev težav ni treba čakati na pregled pri zdravniku,« poudarja.

Protibolečinska zdravila pomagajo ublažiti bolečino in ne zdravijo vnetja, prav tako ne zakrijejo znakov okužbe, zato je odveč strah, da vnetje ob pregledu ne bi bilo vidno. »Ob bolečini v ušesu je hkrati treba izvajati dobro toaleto nosu in nosno-žrelnega prostora z uporabo fiziološke raztopine in nosnih dekongestivov. Absolutno se odsvetuje kapanje rastlinskih pripravkov v sluhovod,« dodaja.

»Ko nas začne boleti uho, je smiselno, da vzamemo nekaj proti bolečinam, zagotovimo čim boljšo prehodnost nosu: očistimo ga s fiziološko raztopino, narahlo in do konca izpihamo, uporabimo dekongestivno pršilo ali kapljice za nos. Velikokrat nam pomaga gretje ušes in seveda je zaželeno, da se umirimo in uležemo. Ob prizadetem zunanjem sluhovodu se je treba izogibati čiščenju sluhovoda z bibi palčko. Pred vstopom v vodo damo kapljice olja, ki so lahko koristna zaščita pred draženjem klora in slano morsko vodo,« navaja dr. Godina.