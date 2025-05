Ključne v izrednih razmerah, delajo strokovno in srčno

Mednarodni dan babic, ki ga vsako leto zaznamujemo 5. maja, letos poteka pod geslom Babice: ključne v izrednih razmerah. V svetu naraščajo krize – naravne nesreče, različni konflikti in spopadi ter posledice podnebnih sprememb. Te razmere nesorazmerno bolj prizadenejo ženske, povečujejo tveganje za zaplete v nosečnosti, več je nasilja zaradi spola, omejen jim je dostop do osnovnih zdravstvenih storitev. V teh zahtevnih okoliščinah imajo babice ključno vlogo.

Čas je, da se babicam zagotovijo podpora, pomoč in ustrezni pripomočki za boljše zdravje in s tem za bolj učinkovite zdravstvene sisteme.

Zbornica – Zveza (Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije) se je pridružila pozivom Mednarodne konfederacije babic k večjemu priznavanju vloge babic, njihovemu vključevanju in večji podpori v njihovih prizadevanjih na odzivanje na krize. V Sloveniji je v register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege pri Zbornici – Zvezi vpisanih 609 babic in babičarjev, Zbornica – Zveza pa si že vrsto let prizadeva za povečanje števila vpisnih mest za študij babištva, a doslej za to ni bilo posluha. »Podpora in vlaganja v babice in babiško nego niso le naložba v zdravje, ampak v celotno skupnost oziroma družbo. Čas je, da se babicam zagotovijo podpora, pomoč in ustrezni pripomočki za boljše zdravje in s tem za bolj učinkovite zdravstvene sisteme,« je prepričana predsednica sekcije babic Saša Matko.

Babice spremljajo mamice in dojenčke dalj časa, ne le ob porodu. FOTO: GETTY IMAGES

Ob mednarodnem dnevu babic so v čakalnici otroškega dispanzerja Zdravstvenega doma Gornja Radgona pripravili posebno stojnico, pri kateri sta diplomirani babici Anja Senekovič Polič in Sandra Kofjač vsem zainteresiranim, zlasti bodočim mamicam, predstavili strokovno delo in srčnost, s katero opravljajo svoje poslanstvo. Predstavili sta predporodni, porodni in poporodni ciklus, vključno z zanositvijo in nosečnostjo, ravnanje z dojenčkom ... Odgovarjali sta tudi na vprašanja. Dogodka se je udeležilo nekoliko manj žensk, kot so pričakovali, a je žal v zadnjem času vedno manj rojstev, kar potrjuje splošna negativna demografska situacija ne le v Pomurju, temveč po vsej državi.

»Babice smo ključne v vseh življenjskih obdobjih, saj ponudimo pomoč in oskrbo tistim, ki jo najbolj potrebujejo. Kljub svoji ključni vlogi pa smo pogosto spregledane in izključene iz načrtovanja in odzivanja na krizne razmere,« pove Matkova. »Delovišče babic ni samo v porodni sobi, ampak na vseh ravneh zdravstvenega varstva žensk,« doda Anita Prelec, predsednica Zbornice – Zveze. »Da bi lahko zagotovili celovito babiško oskrbo v vseh starostnih obdobjih žensk, otrok in družine, potrebujemo zadostno število babic in babičarjev,« sklene.