Kje mora biti in kje ne: kalcij, nikar v mehka tkiva

Kalcinacije, odlaganje kalcijevih soli v mehka tkiva, niso le redek pojav pri starejših, pojavijo se lahko že v srednjih letih in močno vplivajo na gibljivost ter kakovost življenja. Kje tiči vzrok, kako jih prepoznati in predvsem, kako ukrepati?

Najpogosteje prizadenejo mišice, kite in sklepe, zlasti ramena, kolena in kolke. Čeprav so sprva lahko neboleče, pogosto vodijo do vnetja, bolečine ter omejene gibljivosti. Po mnenju zdravnikov se največkrat pojavijo kot posledica presnovnih motenj, ponavljajočih se poškodb ali hormonskih sprememb, vse pogosteje pa tudi kot posledica neustreznega življenjskega sloga.

Pomemben mineral

Kalcij je za telo izjemno pomemben mineral, saj skrbi za zdrave kosti, pravilno delovanje mišic in živčevja. Težave pa nastanejo, ko se začne nalagati tam, kjer ga ne bi smelo biti – v mehkih tkivih. To stanje imenujemo kalcifikacija ali kalcinacija. Najpogosteje se razvije kalcificirajoča tendinopatija, kjer kalcij poškoduje tetive, najpogosteje v rami (rotatorna manšeta), redkeje pa tudi v kolenu, kolku ali komolcu.

Pogosti vzroki za to so presnovne motnje (neravnovesje kalcija in fosforja), mikropoškodbe zaradi preobremenitev (ponavljajoči se gibi), hormonski vplivi (največ primerov je pri ženskah med 30. in 50. letom), kronične vnetne bolezni (npr. skleroderma) pa genetska nagnjenost brez jasnega sprožilca.

Kalcinacije se pogosto odkrijejo naključno na rentgenski sliki, a v številnih primerih povzročajo ostro bolečino, ki se poslabša ob gibanju ali ponoči, zmanjšano gibljivost sklepa, oteklino ali zatrdlino v tkivu, vnetno reakcijo, podobno kot pri putiki. Če se pojavijo ti simptomi, je priporočljivo čim prej poiskati zdravniško pomoč, saj pravočasno ukrepanje močno izboljša izid zdravljenja.

Zdravljenje

Zdravljenje se prilagodi obsegu težav in lokaciji kalcinacije. Cilj je zmanjšanje bolečine, ohranjanje gibljivosti in preprečevanje ponovitve.

Protivnetna terapija: zdravila iz skupine NSAID (npr. ibuprofen) lajšajo bolečine in zmanjšajo vnetje. Pri hujših vnetjih pridejo v poštev tudi kortikosteroidne injekcije.

Druga možnost je fizioterapija, saj specializirane vaje pomagajo ohraniti gibljivost, krepijo mišice in preprečujejo nadaljnje degeneracije. Ključno je redno razgibavanje, zlasti ramenskega in kolčnega obroča.

Udarna valovna terapija (ESWT) je neinvazivna metoda, kjer z zvočnimi impulzi razbijajo kalcinacije, ki jih telo nato postopno absorbira. Primerna je za tiste, ki se želijo izogniti operaciji.

Redko pa je potreben kirurški poseg. Pri dolgotrajnih ali velikih kalcinacijah, ki ne reagirajo na druge terapije, se zdravniki odločijo za artroskopsko odstranitev kalcija. Temu se preventivno izognemo z gibanjem, ustrezno prehrano in skrbjo za sklepe.

Čeprav ne moremo vedno preprečiti nastanka kalcinacij, lahko tveganje bistveno zmanjšamo z zdravimi navadami, kot je redna telesna aktivnost, a brez pretiranih obremenitev, zlasti pri športih z enoličnimi gibi, taka sta denimo tenis in plavanje.

Dobrodošla sta raztezanje in krepitev mišic, še posebno v ramenskem in kolčnem predelu. Pa uravnotežena prehrana z dovolj vitamina D, magnezija in vitamina K2, ki sodelujejo pri pravilni presnovi kalcija. Nujna je tudi zmernost pri prehranskih dodatkih – predvsem pri vnosu kalcija. Kalcinacije so lahko le občasna nevšečnost ali pa resna ovira pri vsakodnevnih opravilih. Ključ do uspešnega obvladovanja je v zgodnjem odkrivanju, ciljanem zdravljenju in aktivnem življenjskem slogu.

Čeprav se stanje morda ne bo odpravilo čez noč, so ob ustrezni terapiji in preventivnih ukrepih možnosti za izboljšanje zelo dobre. Redna skrb za zdravje mišic in sklepov ostaja najboljše zdravilo.