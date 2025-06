Kiropraktika lahko pomaga pri različnih težavah

Kiropraktika je tehnika komplementarne medicine, ki temelji na prepričanju, da pravilna poravnava telesnih struktur omogoči telesu, da si opomore brez kirurškega posega ali zdravil. Kiropraktiki uporabljajo različne metode zdravljenja, med katerimi je najpogostejša poravnava hrbtenice oziroma spinalna manipulacija. Gre za hitre in nežne potiske, ki izboljšujejo gibljivost in funkcijo hrbteničnih vretenc.

Najpogostejši razlogi za obisk kiropraktika so bolečine v hrbtu, vratu, glavobol, pa tudi težave s sklepi v drugih delih telesa ter športne poškodbe. Športniki kiropraktiko uporabljajo za boljšo splošno gibljivost in doseganje optimalnih rezultatov. Učinkovita je tudi pri težavah z dihali, denimo astmo. Zmanjševala naj bi posledice alergij in bolečine v prebavilih ter krepila imunski sistem.

Kiropraktiki ob obisku pacienta najprej opravijo podroben intervju, pridobijo zdravstveno anamnezo, opravijo fizični pregled in diagnostične teste. Na podlagi teh informacij razvijejo načrt zdravljenja in spremljajo napredek pacienta. Pred kiropraktičnim prilagajanjem ni potrebna kaka posebna priprava. V nekaterih primerih kiropraktik priporoči dodatne preiskave, kot so rentgenski posnetki, da bolje razume stanje hrbtenice in izključi morebitne resne težave, ki bi lahko vplivale na varnost in učinkovitost prilagajanja.

Kiropraktik vas bo najprej temeljito pregledal. FOTO: Lsophoto/Getty Images

Osrednji del obiska pri kiropraktiku je poravnava hrbtenice. Nekateri kiropraktiki pri tem uporabljajo posebne instrumente, ki omogočajo bolj natančno in nadzorovano uporabo sile na sklepe. Ustrezna tehnika in sila, prilagojeni potrebam vsakega posameznega pacienta, sta ključni za doseganje najboljših možnih rezultatov. Kiropraktik pacienta običajno postavi v določene položaje, da lahko učinkovito obravnava prizadeta področja. Pogosto pacient leži na posebej zasnovani mizi, medtem ko kiropraktik z rokami izvaja nadzorovane gibe na sklepu, s čimer ga premakne prek njegove običajne obsežnosti gibanja. Znano je, da pacienti med tem premikanjem pogosto slišijo pokanje ali prasketanje, kar je posledica sproščanja plina iz sklepov. Kljub tem zvokom pa je terapija običajno neboleča. Po terapiji lahko nekateri občutijo manjše stranske učinke, kot so glavobol, bolečine v obravnavanih delih telesa, ki spominja na tisto po vadbi, in občutek utrujenosti, ki pa izzvenijo v nekaj dneh.

Pravilno naravnana hrbtenica je v kiropraktiki vir zdravja. FOTO: Chainarong Prasertthai/Getty Images

Kiropraktik navadno da pacientu navodila za vaje in način življenja po terapiji, s katerimi bo čim dlje vzdrževal izboljšano stanje. Zapleti po kiropraktiki so redki. V nekaterih primerih se poslabša hernija diska ali stisnejo živci v spodnjem delu hrbtenice. Zelo redko se po prilagoditvi vratu zgodi možganska kap. Pomembno je, da se pacienti pred začetkom zdravljenja posvetujejo s kvalificiranim in licenciranim kiropraktikom, da zmanjšajo tveganje in zagotovijo varnost postopka. H kiropraktiku ne smete, če trpite za akutnimi vnetnimi stanji, rakavim obolenjem ali hudo osteoporozo, odsvetuje se tudi nosečnicam in ljudem s hujšimi nepravilnostmi v razvoju hrbtenice.