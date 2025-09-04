Keltski zodiak: poglejte, katero znamenje je vaše

Rojeni med 24. 12. in 20. 1. so rojeni v znamenju breze. Ker je to čas, ko je najmanj svetlobe, so otroci, rojeni v tem znamenju, izredno prilagodljivi, saj 'segajo za lučjo'. Njihove lastnosti so motiviranost, ambicioznost in želja po uspehu. Breze so odporne, močne, rojeni vodje, očarljivi in šarmantni nastopači.

Jerebike so rojene med 21. 1. in 17. 2. in znane po filozofskem vizionarskem umu in izvirnosti, ustvarjalnosti, zadržanosti, notranjem ognju in zagnanosti. Pogosto so videti ravnodušne. Imajo sposobnost umiriti situacijo, zato so lahko vplivne. Ne marajo omejitev in povprečnosti, saj razmišljajo edinstveno.

Jesen praznuje od 18. 2. do 17. 3. Rojeni v tem znamenju so svobodomiselni, očarljivi, intuitivni, umetniški in sanjavi. Hitro menjajo razpoloženja, navdihuje jih narava in uživajo v umetnosti in duhovnosti. Drugi jih lahko vidijo kot zaprte, a le uživajo v svojem svetu in so tako idealistični kot realistični.

Jelše so rojene med 18. 3. in 14. 4. Zlahka najdejo svoje poslanstvo. Strastno se prebijajo čez prepreke, na poti pridobijo veliko podpornikov. Očarljivi so in dobri sogovorci, z vsemi se dobro razumejo. So samozavestni, osredotočeni, prepričani o svojih sposobnostih. Ne marajo zapravljati časa, tekmovalni so, odlični starši ali podjetniki.

Keltski zodiak temelji na druidskem spoznanju, da smo ljudje podobni posameznim drevesnim vrstam. FOTO: Anna Chaplygina/Getty Images

Vrbe slavijo od 15. 4. do 12. 5. Močno so povezane z Luno, ustvarjalne, intuitivne, inteligentne in potrpežljive. Lahko so jasnovidne in rahločutne. Rade pridobivajo znanje in imajo odličen spomin. Omejujejo jih strahovi. Cenijo družinsko življenje in so odlični učitelji.

Glog praznuje od 13. 5. do 9. 6. Zanje je značilno, da so popolnoma drugačni, kot mislijo drugi. Strastni so, radovedni, ustvarjalni, dobri poslušalci, pronicljivi, zabavni in vidijo širšo sliko. Dobri nastopači so, blestijo na odru, kjer se prelevijo v svojo vlogo.

Hrast vlada od 10. 6. do 7. 7. Močni so, zaščitniški, skrbni, radodarni, radi priskočijo na pomoč, samozavestni in optimistični. Verjamejo, da se bo vse dobro izteklo. Obožujejo zgodovino, odkrivajo svoje korenine, odlični učitelji so. Radi imajo red in disciplino, občutek nadzora. Običajno imajo velike družine in so družbeno angažirani. Božje drevce slavi od 8. 7. do 4. 8. Druidi so jih označili za plemenite, vodje na visokih položajih, ker se znajo prebiti skozi težave in opraviti svoje naloge, saj so zagrizeno predani doseganju ciljev. Tekmovalni so, ambiciozni, samozavestni, a tudi radodarni, prijazni in pozorni. Perfekcionisti so.

Leska, ki vlada od 5. 8. do 1. 9., je inteligentna, organizirana, učinkovita, akademska, ima odličen spomin. Usmerjena je v nenehno pridobivanje informacij in pogosto pametuje. Lahko se posveča podrobnostim, kar meji na obsedenost. Običajno rada dela s številkami, v znanosti, analizira, načrtuje, organizira …