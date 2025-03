Kapljica takšnega mleka lahko zniža tveganje za pogosti tegobi sodobnega časa

Obsežna raziskava, izvedena v Veliki Britaniji, je pokazala, da je pri tistih, ki redno pijejo mleko z nižjim deležem maščobe, skoraj za tretjino nižje tveganje za pojav tesnobnosti in za 16 odstotkov manj verjetnosti, da bodo depresivni, v primerjavi z osebami, ki sploh ne pijejo mleka.

Zaščitni učinki mleka z nižjo vsebnostjo maščob so večji kot pri polnomastnem ali povsem posnetem mleku.

In slabe novice za vegane: tisti, ki pijejo alternative, kot so sojino ali ovseno mleko, so dejansko bolj nagnjeni k razvoju tesnobnosti ali depresije, je pokazala študija.

FOTO: AP

Strokovnjaki s kitajske Medicinske univerze so potrdili, da rezultati kažejo, da ima ravnotežje maščob v mleku z zmanjšano vsebnostjo maščob koristen učinek na možgane in povečuje raven hormonov, ki vplivajo na dobro počutje, kot sta serotonin in dopamin.

V članku v reviji Frontiers in Nutrition so raziskovalci zapisali: »Profil maščobnih kislin v mleku z zmanjšano vsebnostjo maščob lahko nudi večjo zaščito možganov v primerjavi s polnomastnim in posnetim mlekom, kar lahko zmanjša tveganje za depresijo in tesnobnost.«

Dodali so, da rezultati nakazujejo na nove prehranske smernice z vidika preventive.

FOTO: Hidako/Gettyimages

Raziskovalci so več kot 13 let spremljali 357.568 oseb, starih med 36 in 73 let. V tem času je bilo 13.065 diagnosticiranih z depresijo in 13.339 s tesnobnostjo.

Na podlagi podatkov o njihovih prehrambnih navadah so prišli do prej omenjenih rezultatov in dognali še, da je bilo polnomastno mleko povezano z nižjim tveganjem za tesnobnost, vendar ne za depresijo.

Tisti, ki so povedali, da pijejo mleko neživalskega izvora, so bili bolj nagnjeni k obema mentalnima težavama v primerjavi z onimi, ki so pili kakršno koli mleko živalskega izvora ter tistimi, ki ga sploh niso pili.

FOTO: AP

Avtorji so zaključili: »Za dokončno potrditev teh povezav bodo potrebne nadaljnje raziskave, ki bi preverile te rezultate in raziskale vpliv količine zaužitega mleka na duševno zdravje,« poroča Daily Mail.