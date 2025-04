Vsak dan je jedla korenje, poglejte, kaj se ji je zgodilo (FOTO)

Na jedilniku marsikaterega Slovenca je nemalokrat tudi korenje. Ta zelenjava vsebuje številne vitamine in minerale, ki so za ljudi koristni. Je pa tudi cenovno precej dostopna, kar je še ena njena dobra lastnost. Vseeno pa s korenjem ne gre pretiravati, saj lahko prinese negativne učinke.

Kot smo pisali pred časom, lahko, če z njim pretiravamo, pride do karotenemije. To je stanje, ko se v maščobah topen karoten kopiči v zunanjih slojih kože. Posledično se človeku barva polti spremeni v rumeno oziroma oranžno. Ko človek poje manj korenja, to stanje mine, kar se je zgodilo tudi uporabnici spletne strani Reddit.

Oranžna koža

Omenjena uporabnica je na Redditu objavila sliki. Ena je iz decembra, druga pa iz aprila. Kot je razkrila, je tista novejša iz časa, ko ni več jedla korenja vsak dan. Kot lahko vidimo na slikah, je imela v času, ko je korenje jedla pogosto, kožo na obrazu oranžne barve, ko ga je prenehala jesti tako pogosto, pa je koža izgubila oranžni odtenek. S tem je pokazala, da lahko relativno hitro pride do spremembe barve.

Če vam slik ne pokaže, si ju lahko pogledate na tem naslovu.