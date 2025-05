Kako zabavati otroke na vrtu? Prinašamo vam ideje, ki niso le zabavna plezala!

Izkoristite peskovnik do maksimuma

Ko govorimo o otroških igralih, peskovnik zagotovo spada med najbolj priljubljene. Razlog je preprost – obstaja nešteto načinov igre, ki zabavajo tako najmlajše kot tudi predšolske otroke in šolarje. Kako lahko z navadnim peskom spodbudite otroško domišljijo?

Tekmovanje v gradnji peščenih gradov

Organizirajte tekmovanje v gradnji gradov iz peska. Pripravite vedra, modelčke in lopatke različnih velikosti ter po možnosti tudi majhne kanglice z vodo. Otrokom nato postavite preprost izziv: zgraditi najlepši grad, trdnjavo ali kar celo peščeno kraljestvo. Lahko določite tudi konkretna merila – npr. najvišji stolp ali najbolj ustvarjalna oblika. Otroci bodo zaposleni vse popoldne!

Ceste, kamor koli pogledaš

Peskovnik lahko skupaj z otroki spremenite v miniaturni svet cest, predorov in garaž. V pesku naredite proge, ovinke, križišča in parkirišča. Z malo vode lahko ustvarite tudi mini mostove in predore, naravni materiali pa pridejo prav za prometne znake, ograje in drevesa. Otroci lahko nato uporabijo svoje najljubše avtomobile, bagre in tovornjake ter se podajo na pravo pustolovščino. Ne pozabite, za pesek so najbolj primerne plastične ali gumirane igrače, ki jih lahko preprosto umijete.

Izbruh vulkana

Zakaj ne bi vrtne igre združili z malo znanosti? Potrebujete le kup peska in nekaj kuhinjskih sestavin in ustvarite lahko pravo vulkansko eksplozijo kar v domačem peskovniku. Postopek je preprost:

Iz peska zgradite visok hrib, ki bo predstavljal vulkan. Vanj skrijte lonček ali manjšo plastenko, napolnjeno z mešanico kisa in nekaj kapljicami rdeče ali oranžne živilske barve (za učinek lave). Nato vmešajte še žličko sode bikarbone – in pred vami bo izbruhnila penasta lava, ki bo navdušila prav vsakega otroka!

Žoga na tisoč načinov

Igre z žogo so del otroštva tako kot sladoledi in odrgnjena kolena. Otroci se ob njih odlično zabavajo, sprostijo odvečno energijo in hkrati krepijo koordinacijo, hitrost, ekipnega duha in sposobnost hitrega odzivanja. Poleg nogometa, košarke ali med dvema ognjema obstaja še veliko drugih iger z žogo, s katerimi lahko otrokom polepšate poletje. Katere so to?

FOTO: Unsplash

Vrzi, ulovi in povej

Ta igra je videti preprosta, a hkrati razvija več veščin naenkrat – odzivnost, besedni zaklad, zbranost in sposobnost sodelovanja. Kako poteka?

Otroci se postavijo v krog. Tisti, ki začne, vrže žogo poljubnemu igralcu in hkrati na glas pove kategorijo – na primer »živali«. Igralec, ki žogo ujame, mora takoj povedati eno žival (npr. »pes«) in hkrati določiti novo kategorijo (npr. »sadje«) ter žogo vreči naslednjemu.

Za mlajše otroke lahko vnaprej pripravite nekaj kategorij, med katerimi bodo izbirali, starejši pa si lahko igro otežijo – na primer tako, da se morajo besede začeti na določeno črko.

Kdor jo ujame, zmaga

Vse, kar potrebujete, je ena žoga in malo prostora in zabava je zagotovljena. Pri tej igri igralci oblikujejo krog in naključno mečejo žogico med seboj, ne da bi povedali, kam bo šla. Kdor je ne ujame, gre »dol« – najprej na eno koleno, nato na obe, potem mora eno roko dati za hrbet, nazadnje pa izpade. A pozor – vsak uspešen ulov igralcu omogoči, da napreduje »nazaj gor« vse do začetnega položaja. Zmaga tisti, ki zadnji ostane na nogah.

Rakovičji nogomet

Rakovičji nogomet je podoben običajnemu, a z eno ključno razliko – vsi igralci se morajo gibati kot rakovice, po vseh štirih s trebuhom navzgor. Takoj ko kdo pade na hrbet ali se usede, se mora spet dvigniti v položaj rakovice, da se vrne v igro. Cilj je spraviti žogo v nasprotnikovo mrežo in hkrati braniti svojo. Za označitev gola lahko uporabite stožce, večje kamne ali palice.

Raziščite vse kotičke vrta

Vrt ni le prostor za delo, temveč tudi svet, poln barv in dogajanja, ki otroke naravno pritegne. Tudi če se jim ne ljubi zalivati ali pleti gredic, se lahko še vedno učijo in ustvarjajo. Katere dejavnosti lahko z otroki preizkusite na vrtu? Tukaj je nekaj idej:

Iskanje zaklada

Na vrtu ne raste le zelenjava – tam se lahko skriva tudi zaklad! Potrebujete le nekaj domišljije in vrtno površino lahko spremenite v skrivnostni svet namigov in sledi, ki jih skrijete za otroke. Uporabite lahko drobne predmete ali slike in jim dodate preproste naloge, uganke ali namige, ki jih bodo korak za korakom pripeljali do cilja. Med iskanjem bodo mimogrede opazovali rastline, žuželke in kotičke vrta, ki jih sicer ne bi opazili. In zaklad? Lahko je domače pecivo ali vstopnica za večerni družinski kino s pokovko in risanko.

Izdelajte hotel za žuželke

Na vrtu živi tisoče drobnih bitij, ki jih odrasli pogosto spregledamo, otroci pa jih z navdušenjem opazujejo. Zakaj njihove radovednosti ne bi spodbudili in skupaj z njimi zgradili hotela za žuželke? Potrebujete le odprto leseno škatlo ali večji cvetlični lonec, obrnjen na stran.

Otroci naj potem na vrtu poiščejo naravne materiale, ki jih lahko razporedijo po hišici. To so lahko storži, vejice, mah, suha trava, kamenčki ali celo razbiti lončki. Koga boste s tem privabili? Najpogostejši gostje takšnih hotelov so pikapolonice, pajki in čmrlji.

