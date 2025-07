Kako spraviti žensko med rjuhe

Po raziskavah sodeč obstaja kar 237 različnih razlogov, zakaj se ženske z nekom spustijo v spolni odnos, mi pa navajamo nekaj najpogostejših.

Poljub

Raziskave kažejo, da je za ženske poljub med najbolj pogostimi razlogi, da se odločijo za seks z moškim, saj jih dober poljub prepriča v to, kar se ima zgoditi. Moški, ki bo žensko »pošteno« poljubil, naj bo nežno ali silovito, ima neprimerno več možnosti, da dobi žensko med rjuhe, kot moški, ki jo nekajkrat nežno poljubi na čelo ali lica. Seveda pa ženske pri tem zelo cenijo tudi občutek in posluh za poljubljanje, da ustne higiene sploh ne omenjamo.

Predanost

Ženske ne pričakujejo več, da se bo moški v trenutku naklonjenosti kar poročil z njimi, poroka je le češnja na torti. A ko se odločijo za spolni odnos, jih je prepričalo tudi dejstvo, da jim je moški tako ali drugače predan, da je slišana, videna, spoštovana in upoštevana, in da jim moški to vrača tako, da je tudi sam odprt, predan in iskren. Takšni pari, ki nato negujejo svojo komunikacijo, lažje napredujejo tudi v spolnosti, saj si bolj zaupajo in delijo spolne fantazije, tudi če jih nujno ne uresničujejo.

Zdravje

Moškemu ni treba biti maneken ali mišičnjak, dovolj je, da skrbi zase in za svoje zdravje, kar ženske opazijo. Vedno je bolj privlačen nekdo, ki ima zdrav nasmeh, ki skrbi za svojo higieno in ki se ukvarja s športom ter tako krepi svojo telesno kondicijo. Smo v časih, ko tudi ženske veliko bolj celostno skrbijo zase, zato jih privlačijo moški, ki počnejo enako.

Razvajanje

Razvajanje ne pomeni samo rezervirati letalske vozovnice in poleteti skupaj na romantično potovanje, čeprav je vsekakor pomembno tudi to. A drobne, vsakodnevne pozornosti, ki jih ima ženska rada in si jih moški zapomni ter jih upošteva, štejejo še več. Razvajanje ženske ni enkratni skok v vznemirljivo neznano, ampak je potapljanje na dolgi rok.