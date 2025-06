Kako se znebiti celulita? Odgovor ni najbolj spodbuden

Prihaja poletje in z njim – pogled na tako zelo osovraženi celulit. Zelo pogosto in povsem normalno stanje, ki povzroča grudasti ali pomarančni videz kože predvsem na stegnih, bokih, zadnjici in trebuhu, doleti predvsem ženske, ne glede na telesno težo ali zgradbo, več kot 80 odstotkov se jih namreč v življenju sooči z njim! Poletje pa spremlja tudi večno vprašanje: kako se znebiti celulita? Odgovor seveda ni najbolj spodbuden, kajti celulita ni mogoče povsem odpraviti, lahko pa ublažimo njegov videz. Kako?

Upad estrogena

Vzroki za celulit niso točno znani, verjetno pa je posledica stika med vezivnim tkivom v kožni plasti, ki leži tik pod površino, in plastjo maščobe, ki je pod njo. Pri razvoju celulita igrajo pomembno vlogo hormoni, sploh estrogen pri ženskah, katerega izločanje se v obdobju menopavze zmanjša, manjši pa je tudi pretok krvi v vezivno tkivo pod kožo in posledično proizvodnja kolagena, kar zmanjša elastičnost kože, z upadom estrogena pa se povečujejo maščobne celice. Z njegovim nastankom so povezani genetski dejavniki, nadlogo pa si lahko delno pridelamo tudi sami, in sicer s prehrano, ki vsebuje preveč maščob, ogljikovih hidratov in soli ter premalo vlaknin.

Jedilnik naj bo bogat z vlakninami. FOTO: Marilyna/Getty Images

Celulit je tudi posledica sedečega življenjskega sloga in pomanjkanja gibanja, pogostejši je denimo pri kadilcih. V splošnem se pojavlja po 25. letu starosti, a lahko doleti celo najstnike.

V prehrano vključimo čim več živil, ki vsebujejo kolagen.

Nikar prehitro!

Odprava odvečnih kilogramov lahko zmanjša videz celulita, zato sta pri ukrepanju nujna sprememba jedilnika in telovadba; pri tem velja opozoriti, da prehitro hujšanje nevarno ogroža zdravje, obenem pa povzroča ohlapno kožo, zaradi katere lahko celulit še bolj izstopa. Zmernost in postopnost sta tu ključni vodili, zato uberimo dolgoročno smiselno pot, s katero bomo lahko brez prevelikih odrekanj ohranjali dobro počutje in zdrav videz. V prehrano vključimo čim več živil, ki vsebujejo kolagen, denimo piščanca, ribe in školjke, mlečne izdelke, jagode, citruse, česen in indijske oreščke, pijemo veliko vode in se izogibamo sladkanim ter gaziranim pijačam ter alkoholu. Mnogi pri spopadanju s celulitom prisegajo na masažo, ki izboljšuje limfno drenažo in tako zmanjšuje videz grudaste kože.