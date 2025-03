Sadje kot sovražnik vitke postave

Čeprav je sadje prav tako zdravo kot zelenjava z njim, če imate težave s previsoko telesno težo, ne smete pretiravati.

Kajti portal Shape navaja, da lahko preveč sadja ovira hujšanje. Sveže sadje je bogato z vitamini in antioksidanti, vendar vsebuje tudi ogljikove hidrate in je, zlasti nekateri sadeži, energijsko bogato.

Skratka: medtem ko je sadje zelo pomemben del uravnotežene prehrane, prekomeren vnos telesu dovaja veliko sladkorja.

Zakaj mora biti sadje del prehrane?

Ogljikovi hidrati v sadju nimajo tako velikega vpliva na raven sladkorja v krvi kot predelan sladkor, saj ima večina sadežev nizek glikemični indeks.

Sadje prav tako zagotavlja pomembno količino vlaknin, ki upočasnijo prebavo in ustvarijo občutek sitosti. Skodelica malin denimo vsebuje osem gramov vlaknin.

FOTO: Shulevskyy Volodymyr/Shutterstock

Sadeži, kot so borovnice, jagode in drugo jagodičevje so tudi dober vir antioksidantov, ki lahko pomagajo znižati krvni tlak in zmanjšajo tveganje za raka in druge bolezni.

Sadje prinaša mnoge koristi, zaradi katerih je pomemben del prehrane, obstaja pa še druga plat.

Zakaj sadje lahko ovira hujšanje?

Bogato je s sladkorji, zlasti fruktozo, ta se predeluje predvsem v jetrih. Preveč zaužite fruktoze lahko vodi do različnih presnovnih težav, kot so debelost, inzulinska odpornost in zamaščena jetra.

FOTO: Deagreez/Gettyimages

Drugi razlog, zakaj s sadjem ni dobro pretiravati, je v tem, da sadeži telesu vendarle dovajajo energijo: 100 gramov banane denimo vsebuje 88,7 kalorije (364 džulov) in 23 gramov ogljikovih hidratov, srednje veliko jabolko pa 52,1 kalorij (214 džulov) in 14 gramov ogljikovih hidratov, kar je treba upoštevati pri skupnem vnosu tako energije kot ogljikovih hidratov.

Preprosti nasveti za uživanje sadja in hkrati vzdrževanje zdrave telesne teže

Osredotočite se na jagodičevje in sadeže z visokim deležem vlaknin: maline, borovnice, jagode, kivi in mandarine.

FOTO: Chris Ryan/Gettyimages