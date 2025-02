Kako poskrbeti za zdravje oči

Ker je skrb zanje osnovna preventiva, če želimo ohraniti dober vid, se izogibajmo nekaterim napakam, ki jim najbolj škodijo.

Celodnevno zrenje v zaslone

Dandanes so le redki trenutki, ko pred očmi nimamo takšnega ali drugačnega zaslona. Oči skoraj nimajo priložnosti, da bi se spočile, to pa nanje ne vpliva najbolje.

»Zdravje oči je ob zrenju v zaslone neredko v drugem planu, in če bi mi zlata ribica lahko izpolnila eno željo, bi jo prosila, da bi ljudje manj časa porabili pred ekrani,« pravi Preeya K. Gupta, oftalmologinja v očesnem centru univerze Duke.

S tem ne misli, da bi se jim morali odpovedati, saj je to skoraj nemogoče, treba pa je razmišljati, kako vendarle zavarovati tudi zdravje oči.

FOTO: Shutterstock

Kot priporoča, naj bo zaslon od njih odmaknjen najmanj 60 centimetrov, vsakih 20 minut pa pogled odmaknimo od njega. Svetloba z zaslona naj bo blažja od svetlobe v okolici.

Tudi to vpliva na zdravje oči. Pri tem bodimo pozorni na pogostost mežikanja. Kajti ob zrenju v zaslon praviloma mežikamo redkeje, menda kar za polovico manj, oči so tako premalo navlažene in bolj dovzetne za zunanje dražljaje, saj je poškodovan njihov zaščit­ni filter.

Redni pregledi

Redni pregledi pri okulistu niso nesmiselni, čeprav z očmi sicer nimamo težav.

»Z rednimi pregledi je mogoče odkriti zgodnje stadije bolezni, ki vodijo v poškodbe vida, v končni fazi tudi slepoto,« opozarja oftalmolog Ming Wang. Zato ob poslabšanju vida ali drugih težavah z očmi nikar ne odlašajmo s pregledom.

FOTO: Nd3000/Gettyimages

Kontaktne leče

Čeprav menimo, da lahko kontaktne leče nosimo dlje, kot navaja njihov rok uporabnosti, se okulisti s tem ne strinjajo. »Leče redno nadomeščajmo z novimi in jih ne nosimo med spanjem,« pove opozarja Ming Wang.

Prav tako je pomembno, da jih pravilno shranjujemo in vzdržujemo, kar pomeni, da jih vedno odložimo v primerno embalažo, v temu namenjeno tekočino, in jih v oči vstavljamo ter iz njih odstranjujemo s čistimi rokami, sicer lahko umazanija na njih, čeprav nevidna, povzroči resne okužbe.

Sončna očala

Sončna očala še zdaleč niso zgolj modni dodatek, temveč so, kadar smo zunaj, obvezna oprema, saj oči ščitijo pred sončnimi žarki.

Kakovostna sončna očala varujejo notranje in zunanje očesne organe. Primerno jih je nositi tudi v oblačnih dneh, saj UV-žarki prehajajo skozi oblake.

FOTO: Shutterstock

Kapljice za suhe oči

Kadar so oči suhe in rdeče, si pomagamo s kapljicami, ki blažijo ali povsem odpravijo te simptome, vendar po njih ne bi smeli posegati prepogosto, saj s tem tvegamo več negativnih učinkov.

Ob prepogosti uporabi kapljic začne oko izločati manj naravnih solz, zato se na dolgi rok suhost še poslabša. Poleg tega so lahko rdeče in suhe oči pokazatelj resnejšega obolen­ja. S kapljicami odpravimo zgolj posledice tega, ne pa tudi ­vzroka.