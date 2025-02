Kako okrepiti imunski sistem

Zimsko obdobje prinaša virusne bolezni, zato je priporočljivo podpreti imunski sistem, da boste čim mirneje prebrodili sezono okužb. Poleg cepljenja proti gripi in covidu-19, ki je še zlasti priporočljivo za rizične skupine, lahko z redno telesno dejavnostjo, uravnoteženo prehrano in uživanjem prehranskih dopolnil povečate obrambno moč telesa.

Cepljenje proti gripi

V Sloveniji vsako leto za gripo zboli med 100.000 in 200.000 prebivalcev. Pri nekaterih (starejših in kroničnih bolnikih) lahko nastanejo zapleti, zato je pomembno, da se pravočasno zaščitijo. Najučinkovitejši ukrep je cepljenje, ki lahko prepreči hud potek bolezni.

Cepljenje je brezplačno za vse prebivalce z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem, priporočljivo pa ga je opraviti pred začetkom sezone.

Cepljenje proti covidu-19

Cepljenje proti covidu-19 se priporoča osebam, pri katerih je večje tveganje za težji potek bolezni – starejšim, oskrbovancem domov za starejše občane in socialnovarstvenih zavodov, posebej ranljivim kroničnim bolnikom.

Cepljenje se opravi z enim odmerkom posodobljenega cepiva proti covidu-19. Rizične skupine pa lahko prejmejo dodaten odmerek cepiva po šestih mesecih, po presoji specialista.

Kako okrepiti odpornost

V zimskih mesecih je odpornost pogosto na preizkušnji, zato je dobro vedeti, kako lahko preprečimo bolezni. Poleg cepljenja lahko namreč tudi sami poskrbimo za krepitev imunskega sistema z uravnoteženo prehrano, dovolj spanja, redno telesno dejavnostjo, prenehanjem kajenja, vzdrževanjem primerne telesne teže in tudi uživanjem prehranskih dopolnil.

Zdrava prehrana

Z zdravo in uravnoteženo prehrano lahko poskrbite za močno odpornost in zmanjšate tveganje za okužbe. Za učinkovito obrambo telesa je priporočljivo, da so vaši obroki polni zelenjave, sadja, polnozrnatih žit, stročnic, oreškov in živil, bogatih z maščobnimi kislinami omega-3.

Sadje vsebuje veliko vitaminov za dvig odpornosti. FOTO: Depositphotos

Za ohranjanje zdravja so bistvenega pomena številni vitamini in minerali, predvsem vitamina C in D ter mineral cink.

Vitamin C pripomore k normalnemu delovanju živčevja, zaščiti celic pred oksidativnim stresom in zmanjševanju utrujenosti. Najdete ga v pomarančah, kiviju, papriki, jagodičevju in brokoliju. Najbogatejši prehranski viri vitamina D pa so ribje olje, jajca in ribe, kot so losos, tuna, sardine in skuše.

Zelo pomemben je tudi cink, ki deluje kot močan antioksidant. Vsebujejo ga čičerika, bučna semena, jogurt, kakav, govedina in indijski oreščki. Zelo dober vpliv na delovanje imunskega sistema imajo tudi česen, čebula, ingver in probiotični izdelki.

Redna telesna dejavnost

K ohranjanju, varovanju in krepitvi zdravja pripomore tudi redna telesna dejavnost. Za aktiven življenjski slog in dobro počutje ni treba pretiravati. Priporočljivo je, da izvajate tiste dejavnosti in športe, ki vas veselijo, in da dolgo sedenje prekinjate s kratkimi sprehodi ali vajami.

Za ohranjanje zdravja potrebujete petkrat na teden vsaj trideset minut hoje, počasnega kolesarjenja ali plavanja ali trikrat na teden vsaj petindvajset minut hitrega kolesarjenja, teka ali iger z žogo.

Prehranska dopolnila in dodatki

Čeprav prehranska dopolnila niso zdravila ali nadomestilo za pestro prehrano, ki je najboljši vir vitaminov in mineralov, so lahko koristna za krepitev imunskega sistema. Nekaterih vitaminov namreč s prehrano ne moremo zaužiti v zadostni količini, še posebno vitamina D, katerega tvorba je povezana z izpostavljenostjo soncu, zato ga lahko v zimskih mesecih uživate v obliki prehranskega dopolnila.

Kot rečeno, so za močno odpornost prav tako pomembni vitamin C, mineral cink in probiotiki, ki so ključni za zdravje črevesja. S probiotiki so bogata živila, kot so kefir, jogurt in kislo zelje.

Članek je bil objavljen v oglasni prilogi Aktivni & zdravi.