Kako moka in kruh škodujeta zdravju

Seveda so žita, zlasti pšenica, že stoletja sestavina človeške prehrane, a dognanja so, da se pšenica, ki jo uživamo danes, močno razlikuje od one, izpred dvesto let.

Osiromašena bela moko med drugim povzroča težave s kožo, sklepi in ima za posledico povišan krvni sladkor.

Enostavni ogljikovi hidrati v beli moki se ob delovanju encimov v telesu spremenijo v sladkor. Višek tega vodi v povišane vrednosti inzulina ter aktivacijo žlez, ki proizvajajo maščobo, kar se odraža tudi na videzu kože – kot akne in mozolji.

Kot opozarja kardiolog William Davis, je treba ločevati med integralno moko, ki ima izjemno prehrambno vrednost, in belo moko, ki prinaša slabše učinke za telo, saj so iz nje odstranjene vlaknine, žitne ovojnice in žitne klice.

Zdravi ljudje, katerim se ni treba izogibati pšenici, bi morali uživati prav izdelke iz polnovredne oziroma integralne moke.

Namesto po izdelkih iz bele je bolje posegati po izdelkih iz integralne moke. FOTO: Shutterstock

Gluten iz pšenice

Znano je, da je celiakija bolezen, ki najpogosteje prizadene tanko črevo, in nastane kot posledica preobčutljivosti na gluten. Beljakovino najpogosteje najdemo v pšenici, ržu in ječmenu.

Simptomi po zaužitju glutena pestijo mnoge, ne da bi se tega zavedali. Po mnenju Williama Davisa so različni, najpogostejši so zaprtje, slabost, bolečina v trebuhu, slabokrvnost, krhke kosti, spremembe na koži in tudi bolečine v sklepih.

Prizadetim se priporoča uživanje žit, ki ne vsebujejo glutena, med njimi so tudi brezglutenska zrna, denimo proso, riž, koruza, ajda in kvinoja.

Amilopektin povišuje raven sladkorja v krvi

Pšenica slabo vpliva tudi na raven krvnega sladkorja. V njej je namreč veliko škroba, katerega glavna sestavina je amilopektin, ki lahko znatno poviša količino sladkorja v krvi, energija naraste, dvigne se izločanje inzulina, vendar tudi kmalu po zaužitju pade.

Dobra hrana, ki znižuje krvni sladkor je tista, ki jo telo počasi absorbira. Dolgoročno povišana raven sladkorja v krvi vodi do resnih težav, na prvem mestu do sladkorne bolezni.

V moki iz pšenice je amilopektin, ki lahko znatno poviša količino sladkorja v krvi. FOTO: Kucherav/Gettyimages

V današnji ponudbi je v proizvodih iz pšenice prisotna zlasti prehransko osiromašena moka, ki vsebuje veliko škroba in s tem amilopektina.

Odločitev za polnozrnate, integralne izdelke (po možnosti iz nepšenične moke!) je zato nedvomno boljša izbira tudi z vidika nadzorovanja krvnega sladkorja.