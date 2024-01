Kako hitreje do osebnega zdravnika

Dolge čakalne vrste na nekatere specialistične preglede kljub različnim ukrepom države še vedno ostajajo pereča težava slovenskega javnega zdravstva. Drži, da se na nekaterih področjih razmere izboljšujejo, a v večini primerov Slovenke in Slovenci še vedno dolgo čakamo na specialistične preglede in obravnavo na napotnico. Mnogi posamezniki zato iščejo načine, kako bi do zdravstvenih storitev prišli hitreje v zasebnem sektorju. Žal pogosto ne vedo, kam se lahko obrnejo za zasebne storitve in kako poteka zdravljenje. Pogosto je tudi finančni zalogaj prevelik.

