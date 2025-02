Kaj vaše seksualne fantazije razkrivajo o vas? Presenetilo vas bo ...

Ste se kdaj vprašali, kaj vaše seksualne fantazije povedo o vas ali vašem partnerju? Britanska psihologinja in voditeljica Emma Kenny razkriva, kaj vse se skriva za našimi najbolj intimnimi željami in kaj te fantazije razkrivajo o naši osebnosti in odnosih.

Igra vlog

Če vaš partner rad uživa v preoblačenju za zabavo, to kaže na njegovo ustvarjalnost in željo, da ohranja stvari zanimive. Vendar pa lahko nakazuje tudi na težave s prevzemanjem odgovornosti.

Fantazije o več partnerjih

Hrepenenje po raznolikosti ne pomeni vedno želje po varanju, lahko pa kaže na globlje občutke nezadovoljstva.

Kaj fantazije razkrivajo o naši osebnosti in odnosih? FOTO: Fizkes Getty Images/istockphoto

Moč in nadzor

Nekaj dominance je normalno, vendar če gre vedno za nadzor, se za tem morda skrivajo negotovosti.

Avanture

Moški, ki iščejo vznemirjenje, lahko premikajo meje, zato je pomembno, da spoštujejo vaše meje udobja.

Strast

Če je romantičen, pomeni, da je čustveno povezan, čeprav se občasno izogiba težjim pogovorom.

Je nadzor njegova glavna fantazija? FOTO: Gettyimages Getty Images/istockphoto

Prilagodljivost

Odprtost za nove izkušnje je odlična, vendar lahko stalno iskanje novosti pomeni izogibanje čustveni povezavi.

Rdeča zastavica

Če je nadzor njegova glavna fantazija, lahko to nakazuje na globlje težave z dinamiko moči.