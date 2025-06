Kaj škoduje jetrom

Jetra niso le filter za škodljive snovi v telesu, temveč kompleksen »biokemični center« z veliko funkcijami.

Ob pomembni nalogi, to je razstrupljanje nekaterih snovi, da jih telo lahko izloči oziroma prebavi, kilogram in pol velik organ in obenem največja žleza v človeškem telesu sodeluje pri predelavi ogljikovih hidratov, beljakovin, maščob in hormonov, ki vstopajo v presnovne procese, tvori ključne beljakovine in encime, dnevno proizvede skoraj liter žolča, v krvi pomaga vzdrževati ravnovesje glukoze ...

Preobremenjena, obolela jetra

V nasprotju z drugimi telesnimi organi imajo jetra izjemno lastnost, tako imenovano samoregeneracijo. In ker so brez živcev, ki bi prevajali bolečino, morebitnih obolenj in poškodb sprva ne čutimo.

Znaki, da morda ne delujejo tako, kot bi morala, oziroma so preobremenjena, so splošna šibkost in utrujenost, bolečine pod desnim rebrnim lokom, glavobol, prebavne težave, izgubljanje telesne teže in neješčnost, tudi kožni izpuščaji.

FOTO: George Rudy/gettyimages

Kaj jim škodi?

Dejavnikov, ki lahko obremenjujejo jetra in jim škodijo, da svoje funkcije ne morejo brezhibno opravljati, je veliko. V našem okolju je njihov glavni sovražnik čezmerno uživanje alkohola, zelo pogosto pa tudi neprimerno prehranjevanje oziroma čezmerna telesna teža.

»Dejstvo je, da so pri približno 80 odstotkih ljudi s čezmerno telesno težo in pri vsakem drugem sladkornem bolniku jetra zamaščena, kar pomeni, da se v jetrnih celicah kopičijo maščobe,« je navedeno v priročniku Razstrupimo in okrepimo jetra in žolč avtorice dr. Nicole Schaenzler.

Jetrom prav tako škodujejo okužbe z virusi hepatitisa A, B, C, D, lahko tudi E, in določene genetske napake, jetrne okvare nastajajo zaradi avtoimunskih bolezni, zdravil, strupov, žilnih sprememb v organu.

Foto: Aslysun/Shutterstock FOTO:

Zdrav življenjski slog

Stroka svari, da ima nealkoholna zamaščenost jeter v razvitem svetu že značilnosti epidemije.

Da bi zaščitili svoja jetra in s tem zdravje, je po­trebna sprememba živ­ljenjskega sloga, kar pomeni počasno zmanjševanje telesne teže in uživanje uravnotežene prehrane z več sadja in zelenjave ter manj maščob in ogljikovih hidratov.

Ob tem je treba poskrbeti redno telesno aktivnost.