Kaj nam sporoča šibka menstruacija

Normalno se pojavlja na 21 do 35 dni in traja od tri do sedem dni. Dolžino ciklusa določimo tako, da štejemo dneve od prvega dne menstruacije do dneva pred začetkom naslednje.

Za ginekološko zdravje je bistveno, da so menstruacije redne, lahko pa so različne jakosti.

Zakaj imajo nekatere ženske šibko menstruacijo?

So ženske, pri katerih menstruacije so vedno šibke, in so tiste, pri katerih se šibke menstrualne krvavitve pojavljajo le občasno, večinoma pa niso razlog za zaskrbljenost. Šibke so menstruacije takrat, ko sluznica v maternični votlini zaradi šibkega hormonskega delovanja ne dozori do običajne debeline.

Prav tako šibko krvavitev in samo tri- ali štiridnevno ima večina uporabnic hormonske kontracepcije. To je normalno. Pozornost pa je potrebna, kadar je krvavitev neredna.

Definicija šibke menstruacije

Ginekologinja Shree Datta pravi, da ni natančne definicije, kaj je šibka menstruacija, saj se ženska telesa med seboj razlikujejo. Na splošno velja za takšno tista, med katero se izloči manj kot 35 mililitrov krvi.

»Drži, da je to, razen če ženska uporablja menstrualno skodelico, težko izmeriti, zato je dobro poznati svoje telo in vedeti, kakšne so običajne krvavit­ve.

FOTO: Gregory_lee/Gettyimages

Kadar je menstruacija občutno blažja od teh, gre za šibko. Treba je tudi vedeti, da se cikel iz meseca v mesec spreminja,« je jasna ginekologinja. In doda: »Močni menstruaciji nemalokrat sledi šibka.«

So pa vzroki za različno jakost lahko tudi drugje. Kje?

Stres

Stres je sestavina sodobnega življenja in močno vpliva na telesno zdravje. Zavira lahko nastajanje hormonov, ki so ključni za normalne menstruacije.

Kadar je njihova raven nizka, je krvavitev blaga ali je sploh ni. Psihični in tudi fizični stres lahko povzroči, da je menstruacija šibkejša oziroma celo izostane.

Hujšanje

Delež telesne maščobe in telesna teža neposredno vplivata na menstruacijo. Pri ženskah, pri katerih je oboje prenizko, lahko mesečna krvavitev povsem izostane ali postane neredna ter šibka, saj se poruši hormonsko ravnovesje in telo ne more normalno delovati.

Tudi prehitro pridobivanje teže negativno vpliva na hormone in s tem na menstrualno krvavitev.

Staranje

Leta vendarle niso le številka. S seboj prinašajo mnoge telesne spremembe, med drugim vplivajo na menstrualni cikel. Med 30. in 35. letom ter do vstopa v četrto desetletje življenja se začnejo kazati pri hormonskem stanju jajčnikov in eden od simptomov so blažje menstruacije.

FOTO: Unsplash

Ker je v telesu manj jajčec, je tudi manj estrogena, to vpliva na mesečne krvavitve, ki pred menopavzo postanejo neredne in sčasoma prenehajo. Ko ženska menstruacije nima vse leto, se začne menopavza.«

Hormonska kontracepcija

Eden najpogostejših vzrokov za blage menstruacije je uživanje kontracepcijskih tabletk. Nekatere so zasnovane tako, da preprečujejo sproščanje jajčeca iz telesa, menstruacija je zato komaj opazna ali je sploh ni. Poleg blažjih menstruacij so praviloma s tabletkami manj izraziti tudi menstrualni krči.

Sindrom policističnih jajčnikov

Gre za pogosto stanje, pri katerem so v jajčnikih številne drobne ciste in vodi v hormonsko neravnovesje ter povzroča neredne menstrua­cije, ki so včasih boleče in močne, spet drugič komaj opazne ali jih sploh ni.

Po operaciji

O tem vsako pacientko najbrž seznanijo; če je imela operacijo na rodilih, denimo na maternici ali materničnem vratu, to vpliva na menstruacijo. Šibka bo najverjetneje nekaj mesecev.

FOTO: Gettyimages

Pretiravanje s telesno vadbo

Tako kot preskop vnos živil na telo in menstrualni cikel vpliva tudi pretiravanje s telesno aktivnostjo. Telo je tedaj pod fizičnim stresom, ta pa, tako kot psihični, povzroča blažje menstruacije ali te celo izostanejo.

Intimna nega

Seveda je smiselno spremljati svoje krvavitve ter vsak mesec označiti njihovo dolžino in intenziteto. Ali je skrb o šibkih menstruacija upravičena ali ne, bo presodil ginekolog.

Še to: večina žensk med menstruacijo uporablja vložke ali tampone, na voljo jih je več vrst. Izbira je odvisna predvsem od tega, kako močna je krvavitev.

Higienske pripomočke je treba redno menjavati, še zlasti pa je med menstruacijo pomembno redno umivanje ali prhanje.

Priporočljiva je nega z nevtralnimi izdelki, ki ne porušijo normalne, varovalne vaginalne flore, ki jo pri zdravih ženskah v rodnem obdobju sestavljajo večinoma laktobacili.