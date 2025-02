Jutranje navade za zdravo črevesje: to morate narediti takoj, ko vstanete

Zdaj že vemo: če je zdravo naše črevesje, smo zdravi tudi mi, zato moramo za njegovo delovanje zgledno in redno skrbeti, začnemo pa že kar zjutraj. Prvih nekaj deset minut po tem, ko vstanemo, je pomembnih za doseganje zdrave jutranje rutine, ki koristni črevesju in njegovemu delovanju čez dan. Dietetiki so v morju nasvetov najbolj zdravo rutino strnili v štiri korake.

Ne po telefonu, zjutraj najprej raje posezite po kozarcu vode. Voda naj bo sobne temperature, taka pomaga pospeševati prebavo. Zadostna hidracija pomaga ohranjati gibanje hrane skozi prebavni trakt. To pomeni, da tako lahko preprečimo zaprtje. Ne le zjutraj, piti moramo ves dan, da ohranjamo primerno hidriranost, poleg tega popijemo kozarec vode pred vsakim obrokom.

Probiotični dodatki lahko pomagajo pri obvladovanju napihnjenosti, nelagodja v želodcu in prebave, za ohranjanje zdravja črevesja, za katero vemo, da je zelo pomembno za naše razpoloženje, prebavo in imuniteto.

Dragocena hranila

Tudi vlaknine so pomembne. Ta dragocena hranila igrajo pomembno vlogo pri ohranjanju zdrave ravni sladkorja v krvi, občutku sitosti in seveda izboljšanju prebave. Prehranske vlaknine so pomemben del uravnotežene prehrane, priporočen dnevni vnos za odrasle je 30 g, pravijo strokovnjaki z nacionalnega portala o hrani in prehrani prehrana.si: »V splošnem zmanjšujejo energijsko gostoto hrane, upočasnijo praznjenje želodca, pospešujejo prehajanje črevesne vsebine, povečajo količino blata, upočasnjujejo absorpcijo glukoze, zmanjšujejo holesterol v krvi ...« Vsebuje jih predvsem hrana rastlinskega izvora, največ jih je v polnozrnatih izdelkih, sadju, zelenjavi, krompirju in oreških.

Nujno je tudi obvladovati stres, ta neposredno vpliva na zdravje vsega telesa, tudi na črevesje, prebavo in želodec, ne rečemo kar tako, da imamo nervozen želodec. Uravnotežanje stresnih hormonov lahko pomaga preprečiti opustošenje duha in telesa, vključno s prebavnim sistemom. Pišimo dnevnik hvaležnosti, meditirajmo, izvajajmo jogo, vzemimo si vsak dan nekaj minut zase, v tišini, da bomo laže obvladali svoja čustva.