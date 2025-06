Najdaljši dan v letu, ki marsikje po svetu prinaša različna praznovanja in dogodke, je na pobudo indijskega premierja Narendre Modija tudi mednarodni dan joge z namenom ozaveščanja o zdravem življenjskem slogu in prizadevanja za dobro počutje vsak dan. Letos ga slavimo že enajstič, tudi v Sloveniji ga bomo zaznamovali s številnimi brezplačnimi vadbami na prostem, poteka pa pod geslom Joga za en svet in eno zdravje.

Za mnoge je joga nadvse učinkovita rekreacija, za druge pa še veliko več, stanje povezanosti telesa, uma in duha. Joga tako postane nepogrešljiv del vsakdanjika, zagotavlja nam ravnovesje, notranji mir in zadovoljstvo, pomaga nam ohranjati kleno zdravje, pri vsem tem pa si utrjujemo telo in povečujemo gibčnost. Če se z jogo za zdaj le še spogledujete, je vsak strah, da potrebujete predznanje, vsaj raztegljivo telo, odveč: joga je namenjena prav vsem, jogo si vsak prikroji po svoje in od nje vzame tisto, kar najbolj potrebuje, res pa je, da sta povečana gibljivost in mišična moč nedvomno dobrodošla rezultata vztrajne vadbe.

V ospredju sta zavedanje svojega telesa in odmik od sveta. FOTO: Peopleimages/Getty Images

Oboroži nas za spopadanje z vnetnimi procesi.

Številni učinki

Kot poudarjajo izkušeni, sta v ospredju zavedanje svojega telesa in odmik od sveta, jogo mnogi opisujejo kot vrnitev k svojemu bistvu. Pri tem pa jim prinaša številne dobrodejne učinke, med drugim pomaga odpraviti stres. Joga naj bi namreč pomagala zniževati raven kortizola, pri tem pa odpravljati utrujenost in občutek zaskrbljenosti. Pomagala naj bi tudi pri spopadanju z depresivnimi in tesnobnimi stanji, saj posameznika spodbuja k iskanju pomiritve in dobrih občutij.

Izkaže se lahko tudi pri zmanjševanju vnetnih procesov v telesu in možnosti za razvoj nekaterih bolezni, ki jih lahko povzroči kronično vnetje, tudi srčno-žilnih. Pomaga odpravljati kronično bolečino, ki nastane tako zaradi poškodbe kot bolezni, denimo artritisa. Izboljšuje prožnost in ravnotežje ter povečuje telesno zmogljivost.

Pomaga zmanjševati možnosti za razvoj nekaterih bolezni, ki jih lahko povzroči kronično vnetje. FOTO: Harbucks/Getty Images

Ker spodbuja zdrav življenjski slog in nas prijetno utrudi, podpira tudi zdrav spanec, ki je eden od temeljev odpornosti in dobrega počutja. In ne nazadnje: joga je lahko tudi naša zaveznica pri hujšanju. Resda izguba odvečnih kilogramov ni njeno osnovno poslanstvo, a s celostnim pristopom skrbimo tudi za ustrezen jedilnik, ki v kombinaciji z učinkovito rekreacijo postopoma prinese želene rezultate, torej vitkost.