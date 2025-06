Je pravi zame? Že na zmenkih smo pozorni na opozorilne znake

Včasih se opozorilni znaki, ki opozarjajo na morebitne pasti v odnosu, razkrijejo že na prvem zmenku, in če smo pozorni nanje, bomo hitro spoznali, ali je nekdo primeren za nas.

Intimne skrivnosti

Nekateri ljudje so bolj zaupljivi po naravi in lahko osebi, s katero se počutijo domače ali so vanjo zaljubljeni, že na prvem zmenku razkrijejo svoje najgloblje skrivnosti, ki niso nujno najbolj privlačne, lahko so celo temačne. To kaže na iskanje sočutja pri soljudeh, na tolažbo, ki je nekdo ne zmore dati samemu sebi, zato jo išče v drugih. Če hodite na zmenke z nekom takim, premislite, ali boste kos vsem tujim težavam, saj imate tudi svoje.

Opravljanje

Grdo govorjenje o ljudeh, nesramni komentarji o bivših partnerjih in splošen pogled na svet, da so za vse naše krivice odgovorni drugi, ni dobra značajska poteza, saj kaže na neprevzemanje odgovornosti. Enkrat je »kriv« nekdo tretji, že jutri boste to vi, ker s svojim obnašanjem niste zadovoljili tujih pričakovanj. Zavedati se morate, da imajo takšni ljudje lahko velik ego in zelo nizko samopodobo, s katero ne boste imeli težav samo na zmenkih, ampak tudi v odnosu.