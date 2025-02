Je čas, da se poslovite od blazine? Strokovnjaki razkrivajo, kako morate spati

Spanje brez blazine je lahko koristno, zlasti za tiste, ki spijo na trebuhu ali trpijo zaradi bolečin v vratu. Tudi znanstvene raziskave kažejo na morebitne prednosti spanja brez tega na videz nujnega dodatka. Ohranjati lahko pomaga naraven položaj hrbtenice, še posebno pri tistih, ki spijo na trebuhu, glava in vrat sta posledično v bolj naravnem položaju, kar lahko zmanjša napetost v mišicah in sklepih, pa tudi bolečine v vratu in hrbtu.

Prekomerno dvigovanje glave med spanjem lahko ustvari nenaravne kote, ki obremenijo vratne mišice in hrbtenico, to pa lahko povzroči jutranjo bolečino in okorelost. Dodatne prednosti spanja brez blazine: izboljšana cirkulacija v predelu vratu in glave, bolj naravna sprostitev vratnih mišic, poleg tega se lahko zmanjša videz gub.

Spanje brez vzglavnika pomaga ohranjati naraven položaj hrbtenice.

Pomembno je vedeti, da spanje brez blazine ni optimalno za vsakogar. Tisti, ki spijo na boku, naj spijo z vzglavnikom, da ohranijo pravilno poravnavo hrbtenice, tisti, ki spijo na hrbtu, pa lahko eksperimentirajo z nižjim vzglavnikom ali pa ga sploh nimajo.

Če se boste odločili, da boste spali brez blazine, vam morda sprva ne bo udobno, zato začnite postopoma, po korakih. Če imate zdaj visoko blazino, izberite tanjšo, spite lahko tudi na zloženi brisači, potem pa postopoma nižajte debelino podlage. Sčasoma boste lahko spali brez vzglavnika, le na vzmetnici. Ta mora biti kakovostna, da bo podpirala hrbtenico in ohranjala njen naravni položaj.