Izpostavljenost nikotinu spremeni možgane

Slovenija je letos naredila pomemben korak naprej, prepoved arom v elektronskih cigaretah, ob današnjem svetovnem dnevu brez tobaka, ki ga je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila 1987. in poteka pod geslom Razkrijmo manipulacije tobačne industrije, opozarja stroka. Ter dodaja, da se kljub odločnim ukrepom spopadamo z vse več uporabniki tobačnih izdelkov v mlajši populaciji.

Med 16-letniki je 30 % uporabnikov elektronskih cigaret.

Po zadnjih dostopnih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje o kajenju tobaka v letu 2024 poroča 18 odstotkov prebivalcev Slovenije, starih od 18 do 74 let. V zadnjem obdobju raziskava kaže na zniževanje odstotka kadilcev tobaka v splošni populaciji, hkrati pa se povečuje uporaba novih tobačnih in nikotinskih izdelkov, elektronskih cigaret, ogrevanih tobačnih izdelkov in nikotinskih vrečk, odstotek uporabnikov teh izdelkov pa je bil občutno višji v mlajših starostnih skupinah, in sicer med 10 in 15 odstotki glede na izdelek.

Kot kaže raziskava med dijaki drugih letnikov srednjih šol v Sloveniji, ki so bili v povprečju stari 16 let, je bilo konec leta 2023 30 odstotkov uporabnikov elektronskih cigaret, 8 odstotkov uporabnikov ogrevanih tobačnih izdelkov ter od 12 do 14 odstotkov uporabnikov brezdimnih tobačnih izdelkov oziroma nikotinskih vrečk. Drugi skrb vzbujajoči podatki so še, da se odstotek kadilcev cigaret med anketiranimi ne znižuje več, poleg tega pa sodelujoči sami poročajo o visoki dostopnosti tobačnih in nikotinskih izdelkov.

Toksično in karcinogeno

A mlajši ko je posameznik ob začetku uporabe nikotina, večja je verjetnost za zasvojenost in nadaljevanje kajenja v odrasli dobi. Izpostavljenost nikotinu med intenzivnim razvojem možganov lahko privede do trajnih škodljivih učinkov na kognitivne (miselne) sposobnosti, motenj v delovnem spominu, pozornosti, razpoloženju in zaznavanju zvoka, pa tudi do povečane impulzivnosti ali tesnobnosti, vsi učinki pa niti še niso raziskani, opozarjajo strokovnjaki.

Po novem so prepovedane arome. FOTO: Yaroslav Litun/Getty Images

»Zaradi zasvojenosti in posledične stalne uporabe pride do redne in visoke izpostavljenosti delcem v zraku. Izpostavljenost v otroštvu povzroči, da se pljuča ne razvijejo oziroma ne zrastejo do pričakovane velikosti, kar poveča tveganje za razvoj srčno-žilnih in dihalnih bolezni v odrasli dobi,« je opozorila izr. prof. dr. Mihaela Zidarn s Klinike Golnik in poudarila, da so uporabniki izpostavljeni še številnim drugim toksičnim in karcinogenim snovem, kar bo imelo dolgoročne negativne vplive na javno zdravje.

Prepoved arom v elektronskih cigaretah je tako pomemben korak pri preprečevanju in zmanjševanju uporabe teh izdelkov med mladostniki in mladimi odraslimi, od tu naprej pa sta nujna dosledno spoštovanje veljavne zakonodaje ter sprejetje novih ukrepov, kot so strožja regulacija prodajnih mest in znatno višje cene izdelkov.

Izpostavljenost nikotinu med intenzivnim razvojem možganov lahko privede do trajnih škodljivih učinkov.

Tobačna in nikotinska industrija s privlačnimi okusi, barvami, dizajnom in promocijo prek vplivnežev na družbenih omrežjih ustvarja lažen vtis, da je uporaba elektronskih cigaret nekaj običajnega in sprejemljivega, na takšne prikrite vplive, lobiranje in komercialne interese pa glasno opozarjajo na Slovenski zvezi za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo.