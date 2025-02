Izkazujemo zanimanje, a nismo vsiljivi

Katere so najuspešnejše tehnike zapeljevanja? Kot pojasnjujejo strokovnjaki, enake poteze delujejo na oba spola. Jih poznate?

Opazovanje

Ko se želimo nekomu približati ali želimo, da se nekdo približa nam, je najbolje, da mu to sporočimo z govorico telesa. Osebi izkazujemo zanimanje in jo opazujemo, a nevsiljivo. Ali oseba pristopi k nam ali k njej stopimo sami, je odvisno od več dejavnikov.

Komplimenti

Komplimenti in ljubeznivost vedno dosežejo svoj namen, zato z njimi ne skoparite, če želite nekoga zapeljati, hkrati pa imejte občutek za mero, saj nespodobni komentarji skoraj vedno zgrešijo cilj. Gre za enega lepših delov zapeljevanja, če se dogaja z obeh strani, saj ustvarja noro kemijo med dvema.

Sramežljivost

Umikanje pogleda, ko postane prevroče, zalomljeni stavki, ki so se zataknili v grlu, nenadna sramežljivost – vse to na nekoga, ki vas poskuša zapeljati, deluje zelo seksi. To so trenutki, ko zmanjka besed in se preide na dejanja, pa naj bo to držanje za roke ali okoli pasu, poljub, na koncu pa tudi spolni odnos.

Pomoč

Ko ženska zaprosi moškega za pomoč, mu ob tem sporoča še kup stvari. Zdi se mu, da je pomemben, če ne celo nenadomestljiv. In ko moški zaprosi žensko za nasvet ali pomoč, tudi ona ve, da je v njegovih očeh nekaj posebnega, sicer ji ne bi zaupal stiske.

Komunikacija

Med zapeljevanjem je komunikacija zelo pomembna, saj se tako spoznavamo, učimo drug o drugem ... Zelo učinkovita je tudi na daljavo, torej so tukaj sporočila, elektronska pošta in drugi sodobni kanali sporazumevanja, ki veliko pomenijo. Vedno lahko ohranjata bližino.