Izjemni učinki češenj: za zdravo srce, mišice in dobro prebavo

Tu je sezona češenj. V toplejših predelih naše dežele so že zapeljivo rdeče, v hladnejših še čakajo, da jih pobarvajo sončni žarki, in tedaj, ko vabijo z vej, je sočne in okusne plodove pametno hrustati kar najpogosteje.

Kajti češnje so tudi zelo zdrave, nekaj njihovih največjih učinkov na zdravje niza healthline.com.

Zakladnica koristnih snovi

150 gramov češenj vsebuje:

97 kilokalorij

2 grama beljakovin

25 gramov ogljikovih hidratov

3 grame vlaknin

18 odstotkov priporočene količine vitamina C na dan

10 odstotkov priporočene količine kalija na dan

5 odstotkov priporočene količine bakra na dan

5 odstotkov priporočene količine magnezija na dan.

FOTO: Getty images

Vsi ti pomembno vplivajo na zdravje. Vitamin C je ključen za dobro odpornost in lepo kožo, kalij skrbi za pravilno krčenje mišic, dobro delovanje živčevja, zdrav krvni tlak in uravnavanje telesnih tekočin.

Za pravilno delovanje mišic je nepogrešljiv tudi magnezij, vlaknine so ključne za zdravo srce in dobro prebavo. Tu so še prav tako pomembni vitamini B-kompleksa, mangan, baker in vitamin K.

Imajo močan protivnetni učinek

V češnjah je skoncentriranih veliko rastlinskih učinkovin, ki varujejo zdravje. Na prvem mestu so antioksidanti, protivnetne snovi, ki varujejo pred učinki prostih radikalov, odgovornih za telesna vnetja in z njimi povezane kronične bolezni.

Analiza več raziskav je pokazala, da uživanje češenj znatno zniža količino vnetnih procesov in oksidativnega stresa v organizmu.

Zlasti so češnje bogate s polifenoli, veliko skupino rastlinskih kemikalij, ki varujejo celice pred poškodbami, nižajo vnetja in zagotavljajo boljše zdravje, saj manjšajo tveganje za srčne bolezni, sladkorno bolezen, mentalne težave in nekatere oblike raka.

V češnjah so še karotenoidi, denimo betakaroten, ki prav tako deluje protivnetno in skrbi za dober vid.

Spodbujajo okrevanje po vadbi

Študije so pokazale, da protivnetne sestavine v češnjah spodbujajo okrevanje mišic po vadbi, blažijo vnetja v njih ter nižajo tveganje za bolečine, ki se rade pojavijo po intenzivni aktivnosti.

Sicer so za te učinke koristnejše višnje oziroma koncentriran sok iz njih, a pomagajo tudi sladke češnje.

In ne samo to, sok pomaga k boljši izvedbi vadbe.

Dovolj je približno 60 mililitrov soka dvakrat na dan, ni pa še določeno, kolikšno količino svežih češenj ali višenj bi morali pojesti za enake učinke.

Za zdravje prijazen je tudi češnjev sok. FOTO: Lisaamc/Getty images

Dobre so za srce

Redno uživanje češenj je dobro za srce, saj zniža tveganje za srčne bolezni. Za to so zaslužne v njih zastopane vlaknine ter kalij in antioksidanti polifenoli.

Kalij skrbi za zdrav krvni tlak, vlaknine nižajo količino slabega holesterola v krvi in s tem tveganje za srčno kap, antioksidanti varujejo pred vnetnimi boleznimi.

Pomagajo pri artritisu in putiki

Zaradi protivnetnih učinkovin češnje nižajo tveganje za artritis. Zmanjšujejo namreč raven sečne kisline v telesu in hkrati blažijo simptome putike.

Osebe, ki uživajo češnje, imajo za 35 odstotkov nižje tveganje za putiko v primerjavi s tistimi, ki jih ne.

Izboljšajo spanec

Češnje in višnje pozitivno vplivajo na spanec. Med drugim zato, ker je v njih melatonin, snov, ki uravnava cikluse budnosti in spanja.

Ena od študij je pokazala, da se količina melatonina v telesu oseb, ki redno pijejo češnjev ali višnjev sok, že po sedmih dneh znatno zviša, s tem se izboljša kakovost njihovega spanca.

Je pa res, da to velja za koncentrirane sokove, kako na spanec vplivajo sveži plodovi, strokovnjaki še proučujejo.

Najboljše so sveže. FOTO: Silviajansen/Getty images

Kako jih vključiti v prehrano?

Najboljše so sveže, iz njih lahko skuhate kompot, pripravite sladice, sladoled, jih dodate smutijem. Na žalost je njihova sezona kratka, za čas, ko jih ni na voljo, jih lahko tudi zamrznete.