| Aktivni in zdravi PREMIUM

Inkontinenca: moški jo pogosteje skrivajo, ženske prej poiščejo pomoč

Pogostejša je pri ženskah in starostnikih, osebah z nevrološkimi boleznimi in po operacijah; z ustreznimi ukrepi jo lahko ublažimo ali celo preprečimo.

Galerija Pomembno je ugotoviti pravi vzrok težav, da lahko temu primerno prilagodimo zdravljenje. FOTO: Choi Dongsu/Getty Images

Med najbolj pogoste tipe urinske inkontinence spadajo urgentna urinska inkontinenca, kjer osebe nenadoma začutijo močno nujo po uriniranju, stresna urinska inkontinenca, kjer urin uhaja nehoteno ob napenjanju, kašljanju, kihanju ali telesni aktivnosti, in prelivna inkontinenca, pri kateri urin nehoteno uhaja, ko je sečni mehur prekomerno poln. Mnogi imajo inkontinenco mešanega tipa, kjer se težave prepletajo, ob današnjem svetovnem dnevu inkontinence pojasnjuje strokovnjaki. Ob okužbi sečil »Inkontinenca je pogostejša pri nekaterih skupinah, denimo pri ženskah in starostnikih. Večkrat se ...