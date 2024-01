Infarkt zaradi mraza

Mraz lahko škodljivo vpliva na zdravje, najbolj lahko prizadene starejše odrasle, otroke, nosečnice, bolnike, osebe s socialno-ekonomskimi problemi. Izpostavljenost mrazu povzroči pogostejše pojavljanje srčno-žilnih bolezni (višje je tveganje kapi in infarkta), obolenj dihal, padcev in poškodb, podhladitev telesa, omrzline, ozebline. Težave preprečimo z zmanjšanjem izpostavljenosti mrazu, svetujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ): »Kadar so temperature izredno nizke in zlasti ko piha veter, se zunaj zadržujmo čim manj. Bodimo pozorni na tresenje zaradi mraza. To je pomemben znak, da telo izgublja toploto. Če tresenje ne preneha, se umaknimo v topel prostor. Nikoli ne puščajmo otrok ali drugih oseb, ki ne morejo ustrezno poskrbeti zase, samih v parkiranem avtomobilu. V mrazu ne nosimo majhnih otrok dlje v nahrbtniku, nosilki.«

Hud mraz je za zdravje stres. Organizem mora ohranjati stalno telesno temperaturo, ki zagotavlja normalno delovanje telesa, v hudem mrazu se izločajo hormoni stresa, telo mora proizvesti več toplote, kot je izgublja. To stori tako, da zoža kapilare na koži, upočasni prekrvitev, kri pa se pomakne v notranjost telesa, kjer ohranja telesno temperaturo notranjih organov. Te funkcije so za telo večji napor.

Kapa na glavo

Telesu omogočimo vzdrževanje toplote. Izberimo primerna oblačila, naj bodo topla in suha, vlažna namreč hitro ohladijo telo. Nosimo kapo, ki naj pokriva ušesa, šal, potegnemo ga lahko na usta, saj bomo tako preprečevali vdihavanje mrzlega zraka, in rokavice, poskrbimo za toplo in vodoodporno obutev. Najbolje je, da se oblečemo na čebulo, kot radi rečemo, torej v več plasteh, ki bodo bolj učinkovito ohranjale primerno telesno temperaturo. Vrhnje oblačilo, plašč ali bunda, naj ne prepušča vetra, občutek mraza je zaradi tega še hujši. Zaščitimo tudi kožo na obrazu: pred odhodom od doma nanjo nanesemo mastno kremo.

Povečajmo nastajanje toplote oziroma dovajajmo toploto telesu, svetujejo strokovnjaki z NIJZ: »Uživajmo zadosti tople hrane in pijače, ki ogrejeta telo.« Pitje alkoholnih pijač in vnašanje drugih psihoaktivnih snovi v telo ni primerno, ker obstaja nevarnost, da ne občutimo mraza in ne zaznamo znakov podhladitve ter ne odreagiramo primerno.

Tresenje zaradi mraza je pomemben znak, da telo izgublja toploto.

V mrazu na prostem ne stojimo pri miru, temveč bodimo zmerno aktivni. Med gibanjem v telesu nastaja toplota. A pri gibanju v mrzlih dneh moramo biti pozorni, izogibamo se rekreaciji zgodaj zjutraj in zvečer, ko je najbolj mrzlo. In ne pozabimo, da telo med naporom porablja energijo, s katero bi sicer vzdrževalo telesno temperaturo, zato lahko pretiran telesni napor v mrazu povzroči zdravstvene težave, tudi infarkt! Priporočil, pri kateri temperaturi bi bilo treba omejiti gibanje na prostem, zlasti za otroke, ni, a ko se spusti deset in več stopinj pod ničlo, bi bilo pametno vadbo prilagoditi oziroma jo začasno premestiti v zaprte prostore.

A mraz prinaša tudi koristi: nizke temperature znižajo pojavnost nekaterih organizmov, ki širijo bolezni, pomenijo tudi večjo porabo kalorij, da bi telo ohranilo optimalno temperaturo.