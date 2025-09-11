DUHOVNA MODROST

Indijski jogi priporoča, da živimo z manj

Na planetu je ves čas na voljo enaka količina dobrin. Spremembe morajo priti iz nas, da nam bo uspelo.
Fotografija: Tisti, ki imajo največ, nočejo deliti. FOTO: S_chum/Getty Images
Tisti, ki imajo največ, nočejo deliti. FOTO: S_chum/Getty Images

M. B. Z.
11.09.2025 ob 19:44
M. B. Z.
11.09.2025 ob 19:44

Indijski jogi Sadhguru pravi, da če pogledamo 10 let nazaj, vidimo, da smo imeli tedaj manj stvari kot danes, čez 10 let jih bomo imeli najverjetneje več. Toda na planetu hkrati ne obstaja več in manj, ves čas je na voljo enaka količina dobrin.

Vse drugo so naša ogledala, opozarja in doda, da ni imel pred stotimi leti nihče toliko kot mi danes, a so bili zadovoljni in kljub temu živeli izpolnjeno. »Zato nam nazadovanje ekonomije prinaša le bolečino prilagajanja, ne resničnega pomanjkanja,« poudarja.

»Čas je, da razmislimo, kako drugače upravljati svet, da ne bo več temeljil na sedanjem načelu, da je uspešnejši tisti, ki ima več. Potrebo po drugačni distribuciji bogastva ilustrira z zgodbo Lao Ceja. Predenj so pripeljali delavca iz bogataševe palače, ki so ga zalotili pri prodaji draguljev. Nujno je potreboval denar in vzel nakit bogataševe hčerke, ki ga je pustila na vrtu, od koder ga je ptica odnesla v svoje gnezdo, zato je sklepal, da ga je ukradla že ptica, ne on. Lao Ce je presodil, naj bogataš prejme 50 udarcev in prepiše siromaku 10 odstotkov svojega premoženja, češ da si je premožni človek toliko nagrabil, da ne opazi, ko kaj izgine, torej je kradel od vseh, zato si zasluži tepež. Siromak pa mora dobiti odškodnino za travme sodnega procesa.

Zato se vprašajmo, kaj res potrebujemo in česa ne, kako lahko živimo z manj. Toda spremembe morajo priti iz nas, ne od zunaj, tako kot v primeru komunizma, ki je po njegovem mnenju v čisti obliki plemenita ideja, ki pa se je sprevrgla v svoje nasprotje in s tem potegnila za sabo ogromno smrti in trpljenja. »Sijajna ideja je bila uvedena napačno in vodila v katastrofo,« pravi, »ker je Karl Marx veliko vedel o ekonomiji, nič pa o človeški naravi. Mislil je, da bodo najbogatejše države na svetu postale komunistične in delile z vsemi ostalimi, a so se gibanju pridružili najrevnejši, ne najbogatejši. To je jasno pokazalo, da tisti, ki imajo, nočejo delili. Tisti, ki nimajo nič, pa bi radi delili.«

